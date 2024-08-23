- Его профессия в телерадиовещательной организации

После более чем трех десятилетий, 23 августа (в 18:45, RTL) Петер Клопфель (65) уйдет со своего поста ведущего новостей в программе "RTЛ Aktuell". Его коллега по спорту Ульрике фон дер Гробен (67) также покинет свою должность в новостной программе. Они объявили об уходе еще в середине марта 2024 года. За прошедшие три десятилетия дуэт провел более 4500 совместных передач. Клопфель, в частности, имеет выдающуюся карьеру на телевидении RTL.

Генеральный директор новостей RTL Мартин Градль признал достижения Клопфеля в заявлении, посвященном специальному призу жюри премии Роберта Гейзендорфера, который Клопфель получит 8 октября. По словам Градля, "Клопфель существенно повлиял не только на немецкий телевизионный ландшафт, но и на RTL своей журналистской компетентностью, независимостью и великой чувствительностью более чем за три десятилетия. Даже в трудные времена он оставался спокоен и является одним из самых популярных ведущих новостей".

Начало карьеры: журналист-аграрий

Что послужило началом пути Клопфеля? Он окончил школу в Бад-Хомбурге в 1977 году и прошел срочную службу, прежде чем получить степень в области сельскохозяйственных наук в 1983 году. Основу своей журналистской карьеры он заложил, поступив на обучение в школу Генри Наанена в 1983 году. Его целью было стать журналистом-аграрием. "В то время я изучал сельское хозяйство и спрашивал себя, что делать с этой степенью", - сказал он в интервью "DWDL" в 2014 году. Он любил писать и общаться и хотел сочетать свои знания в области сельского хозяйства с этими навыками.

Однако, следуя совету друзей, он присоединился к RTL вместо этого. "Я всегда был прагматичным человеком", - сказал он в интервью "DWDL". "Так что я прошел трехмесячную стажировку в RTL plus". Он нашел работу в Люксембурге такой же захватывающей и обучающей, как и ожидал. "В какой-то момент меня даже разрешили вести новости в качестве стажера. Вот тогда я понял: телевидение интереснее, чем я думал".

Карьера на RTL

Клопфель начал работать на станции в Бонне, бывшей столице, в 1985 году. "Работа там, будучи столичным журналистом, уже была круто для новичка, как меня", - сказал он впоследствии. "Даже для такой небольшой телевизионной станции, работать там было привлекательно. Предложение стать политическим корреспондентом также стало решающим фактором для меня, чтобы остаться с RTL". В 1990 году он переехал в Нью-Йорк в качестве корреспондента США и освещал события, такие как война в Персидском заливе, дважды в неделю. В 1992 году он был назначен главным ведущим основных новостей "RTL Aktuell" и занимал должность главного редактора RTL с 2004 по 2014 год. Зрители ценили объективный, спокойный и фактический стиль ведения новостей Клопфеля. "Я не хотел создавать грубые края", - сказал он.

Марафонская прямая трансляция

Клопфель оставил свой след своей семичасовой прямой трансляцией во время терактов 11 сентября 2001 года. В то время, когда произошел теракт, Клопфель находился в студии в Кёльне. В интервью RND в 2021 году он описал свою первую реакцию на события: "Было неверие и в то же время понимание: это действительно происходит, я это видел. В тот момент включился мой профессиональный рефлекс: я должен выйти в эфир как можно скорее и сообщить, что происходит в Нью-Йорке. Я сразу понял масштаб происходящего". Опыт Клопфеля в Нью-Йорке и его местные знания помогли ему, так как у него было мало информации и только изображения с американских станций для работы. "Постепенно они предоставили мне информацию, например, наушник. Но в первые полчаса я в основном был один".

Отставка и планы на будущее

С приближением пенсии Клопфель нашел своих преемников в RTL. RTL собрала квартет для лета 2024 года, в том числе Роберту Биелинг (49) и Андреаса фон Тхена (57), которые будут вести программу с понедельника по воскресенье в двух фиксированных командах ведущих, а также Кристофера Виттиха (41) и Анну Флешхауэр (37). Клопфель исполнится 66 лет в октябре, и он решил, что пришло время уйти на пенсию. В последние годы он сократил свои выступления и провел больше времени со своей женой и дочерью в США. "Это было приятно", - сказал он в беседе. "Теперь будет еще приятнее". В США Клопфеля будут знать в основном как "Петра из Германии - не как телезвезду".

Профессиональные планы после ухода на пенсию

Планы Клопфеля после ухода на пенсию пока не ясны, хотя он продолжит поддерживать следующее поколение журналистов через школу журналистики RTL. Получение специального приза жюри премии Роберта Гейзендорфера 8 октября знаменует конец выдающейся журналистской карьеры для Клопфеля и фон дер Гробен, которых будут помнить их преданные зрители.

Клёппель не полностью исчезнет с экрана станции. Он выразил готовность взяться за проекты, подобные "Throughlit", но он покончил с ежедневным ведением новостей, как он сказал журналу "stern". Кроме того, он останется в RTL для дополнительного шоу. Более того, 5 ноября он присоединится в качестве со-ведущего к ночному программе, освещающему выборы президента США. Он поделился своими планами во время беседы с "Antenne Bayern" в конце июля, сказав: "Да, я буду в Кёльне в ту ночь выборов, готовый поддержать наших новых ведущих в качестве со-комментатора".

Новости о уходе Клёппеля с поста новостного ведущего "RTL Aktuell" широко освещались в различных СМИ. Несмотря на его уход, зрители RTL все еще смогут увидеть его 5 ноября, так как он согласился со-ведущим ночную программу, освещающую выборы президента США.

В знак признания его значительных заслуг в немецком телевидении CEO "RTL" News, Мартин Градль, вручит Клёппелю специальный приз жюри премии Роберта Гайзендорфера 8 октября. Премия является данью уважения вкладу Клёппеля в формирование ландшафта немецкого телевидения и его приверженности журналистской excellence в течение последних трех десятилетий.

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