- Его первоначальное "дет" знаменует собой значительное достижение.

Кто бы мог подумать! Почти в то же время, когда Джастин Бибер (30 лет) стал отцом впервые, его первый хит - "Baby" 2010 года, также достиг важной вехи. Канадский исполнитель собрал более миллиарда прослушиваний на Spotify.

Пять песен с более чем миллиардом прослушиваний

Этот танцевальный хит, изначально выпущенный в качестве сингла для дебютного студийного альбома Бибера "My World 2.0" и при участии Людакриса (46 лет), стал пятой песней Бибера, преодолевшей отметку в миллиард прослушиваний. Это означает, что Бибер присоединился к элитной группе артистов, в том числе The Weeknd (34), Бруно Марс (38) и Дуа Липа (29), которые также достигли этой уникальной отметки.

До этого у Бибера было четыре песни в этом списке: "Stay" при участии The Kid Laroi (с 3,223 миллиардами прослушиваний), "Love Yourself" (2,491 миллиарда), "Let Me Love You" в сотрудничестве с DJ Snake (2,214 миллиарда) и "Sorry" (2,154 миллиарда). На данный момент лидером списка является "Blinding Lights" The Weeknd с впечатляющими 4,411 миллиардами прослушиваний.

Ребенок Джастина Бибера и Хейли Бибер

"Официальный" ребенок Бибера и его жены Хейли (27 лет) назван Джеком Блюз Бибер. Пара объявила о рождении сына в Instagram 24 августа. Однако точная дата его рождения остается загадкой. Они объявили о своей беременности в мае, и пара вместе с 2016 года, официально поженившись в 2019 году.

После преодоления отметки в миллиард прослушиваний на Spotify, сотрудничество Джастина Бибера с Людакрисом на "Baby" стало его пятой песней, вошедшей в этот эксклюзивный клуб. В то же время поклонники Бибера также могут наслаждаться прослушиванием его других хитов с миллиардом прослушиваний, таких как "Stay" с The Kid Laroi, "Love Yourself", "Let Me Love You" при участии DJ Snake и "Sorry" на Spotify.

Читайте также: