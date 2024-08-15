- Его печальная история успеха

Шведский издатель хотел опубликовать серию криминальных романов "Миллениум", и писатель Стиг Ларссон (1954-2004) был в курсе этого летом 2004 года. Он не дожил до триумфа своих книг, так как скончался от сердечного приступа 9 ноября 2004 года в возрасте 50 лет. В 2009 году газета "Вельт" сравнила его посмертную славу с известностью голливудского актера Хита Леджера (1979-2008, Джокер в "Темном рыцаре") и мирового звезды Майкла Джексона (1958-2009).

Как писала "Швейцарское радио и телевидение" (SRF), у Ларссона была долгосрочная партнерша, Ева Габриэльссон (70, мемуары "Есть вещи, которые я хочу, чтобы ты знала" о Стиге Ларссоне и мне"), но нет детей на момент его смерти. Таким образом, неожиданный успех историй о настойчивом расследователе Михаэле Бломквисте и талантливом хакере Лисбет Саландер сделал миллионерами брата Ларссона Якоба и его отца Эрланда.

Сегодня, в четверг, 15 августа, журналист и писатель Стиг Ларссон исполнилось бы 70 лет.

Серия романов "Миллениум" - три трилогии и несколько адаптаций

Трилогия "Миллениум" - "Девочка с татуировкой дракона" (2006), "Та, что играет с огнем" (2007) и "Та, что пинает муравейник" (2008) - была изначально запланирована на десять томов, но была опубликована посмертно и стала большим успехом в книжном формате. Криминальные романы также были экранизированы в 2009 году. Михаэля Бломквиста сыграл Майкл Нюквист (1960-2017, "Джон Уик"), а Лисбет Саландер - Нооми Рапас (44, "Шерлок Холмс"). "Девочку с татуировкой дракона" пересняли в 2011 году американским режиссером Дэвидом Финчером (61, "Дом карт"), на этот раз с Дэниелом Крейгом (56, "Джеймс Бонд") и Руни Марой (39, "Она") в главных ролях.

Как подытоживает "Северный криминал", Стиг Ларссон оставил "разоблачения дальнейших романов серии и почти завершенный четвертый роман". Его наследники не хотели, чтобы другие завершали работы, но они дали разрешение на "продолжение серии "Миллениум" как самостоятельного романа без использования существующего материала". Помимо первой трилогии, были созданы еще две. "Девочка в паутине" (2015), "Та, что берет жизнь за жизнь" (2017) и "Та, что жила дважды" (2019) были написаны шведским автором Давидом Лагеркранцем (61). Первый роман этой серии был выпущен в 2018 году с Клэр Фой (40, "Корона") в роли Лисбет Саландер.

Первый том третьего цикла, "Девочка в лесу" (2023), был написан премированной шведской писательницей Карин Смирнофф (59).

Стиг Ларссон был политически активен

Родившийся в северном шведском городе Скеллефтехамне у двух подростков (оба 19 лет), Стиг Ларссон также был очень политически активен. С 1995 года будущий автор триллеров был редактором антифашистского журнала и считался экспертом по правым экстремистским движениям. В 2018 году австрийская "Стандард" сообщала о его "сенсационных исследованиях" убийства шведского социал-демократического премьер-министра Улофа Пальме (1927-1986).

Советы для путешественников "Миллениум"

Не только главный герой, расследователь Михаил Бломквист, имеет автобиографические черты своего создателя. Фанаты криминальной серии также могут посетить многие из описанных в книгах мест в Швеции сегодня. В марте 2024 года "Франкфуртер Рундшау" составила "Восемь мест, которые вы знаете из книг".

Среди них указан адрес "Беллмансган 1" в Стокгольме, где живет главный герой Карл Микаэль Бломквист в пентхаусе. Этот адрес действительно существует. Также настоящий ресторан "Кварнен" ("Мельница") на "Тьерховсган 4", который часто посещают Саландер и Бломквист. Кроме того, кафе "Каффебар" на Hornsgatan 78 / Bysistorget 6 настоящее и якобы было любимым кафе Стига Ларссона.

В этом году исполнилось 70 лет партнерше Стига Ларссона, Еве Габриэльссон. Несмотря на его смерть в возрасте 50 лет, посмертный успех его книг сделал миллионерами его брата Якоба и отца Эрланда.

Сегодня, 15 августа, был бы день рождения Стига Ларссона, если бы он дожил до этого возраста. В 2009 году, после его внезапной смерти, его криминальная серия "Трилогия Миллениум" стала международными бестселлерами.

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