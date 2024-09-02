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ОбществоНовостиДиагностика рака

Его нынешняя борьба - борьба с лимфатической опухолью.

Музыкант Роджер О'Доннелл из The Cure сообщает о диагнозе редкой и агрессивной формы рака.

 and  Mark Rodriguez
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- Его нынешняя борьба - борьба с лимфатической опухолью.

В прошлом сентябре всемирно известный музыкант Роджер О'Доннелл (68 лет), прославившийся как клавишник культовой группы The Cure, рассказал о своей борьбе с редким и агрессивным видом лимфомы. Лимфома - это рак, поражающий лимфатическую систему, которая помогает бороться с инфекциями и заболеваниями. Неконтролируемый рост здоровых клеток является причиной развития рака.

О'Доннелл игнорировал симптомы в течение нескольких месяцев, но в конце концов решил обратиться за медицинской помощью. После операции результаты биопсии были неутешительными. Он поделился этой грустной новостью в Instagram, сопроводив черно-белым фото с его партнершей Мими, которая сменила прическу на короткую.

Одиннадцать мучительных месяцев лечения - инновационные техники и старые методы

После этого О'Доннелл начал одиннадцатимесячное путешествие по лечению, работая с лучшими специалистами мира. Он получил вторые мнения и советы от команд, разрабатывавших его лекарства.

Его лечение включало инновационную иммунотерапию, напоминающую научную фантастику, а также лекарства, которые использовались век назад. Заключительным этапом его лечения была лучевая терапия, метод, который использовался с ранних дней лечения рака.

Текущее состояние здоровья Роджера О'Доннелла

Несмотря на мрачный тон этих строк, есть проблеск надежды. Сам О'Доннелл подтверждает: "Я в порядке, и прогноз удивительно положительный. Рак постучался в нашу дверь, но мы решили не открывать".

Вдохновленный своим опытом, О'Доннелл призывает своих собратьев по человечеству: "Ранняя диагностика - ключ к преодолению рака. Если вы подозреваете, что у вас есть симптомы, не медлите. Сдайте тест".

Он также обращается к друзьям и родственникам больных раком: "Слова поддержки много значат. Если вы знаете кого-то, кто борется с этим заболеванием, поделитесь своей поддержкой. Я узнал на собственном опыте, насколько могущественны эти слова".

В заключение О'Доннелл выражает свою искреннюю благодарность своим врачам, "звездам, каждым из них", а также персоналу больницы, друзьям, семье и своей партнерше Мими. "Быть на скамейке запасных нелегко...", - признает он, признавая поддержку, которую он получает от тех, кто ему ближе всего.

The Cure скорбит о потере Энди Андерсона

Роджер О'Доннелл не первый член The Cure, столкнувшийся с раком. В феврале 2019 года бывший барабанщик группы Энди Андерсон скончался в возрасте 68 лет всего через неделю после объявления своегоterminal диагноза рака на Facebook.

После шокирующего диагноза рака О'Доннелл прошел строгий план лечения, сочетающий инновационную иммунотерапию со старыми лекарствами.

Грустные новости о его борьбе с раком побудили О'Доннелла подчеркнуть важность ранней диагностики и своевременного медицинского вмешательства, вдохновив других обратиться за помощью, если у них есть симптомы.

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