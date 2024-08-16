Его любовь к музыке помогает беженцам и иммигрантам построить новую жизнь

Войдя в помещение и поприветствовав всех, мужчина с улыбкой встает на подиум и поднимает дирижерскую палочку. По его команде, музыка наполняет комнату.

Это ансамбль под названием Оркестр Мечты — детище Рона Девиса Альвареса, талантливого виолончелиста, дирижера и педагога. С 2016 года его бесплатная программа дает сотням беженцев, иммигрантов, уязвимых молодых людей и коренных шведов возможность изучать инструмент, общаться друг с другом и обогащать свою жизнь.

Для Альвареса, 38 лет, работа заключается в гораздо большем, чем просто музыка.

«Оркестр — это как сообщество: разные люди, разные голоса, разные мелодии. У каждого своя роль, и все они связаны друг с другом», — сказал он. «Представьте, если бы мир работал как оркестр. Мы бы точно жили в лучшем мире».

Новая жизнь через музыку

Альварес вырос в фавелах Каракаса, Венесуэла — опасных трущобах, пораженных наркотиками и насилием. Чтобы помочь своей семье сводить концы с концами, он начал продавать мороженое вместе со своей бабушкой у себя дома, когда учился в школе. По другую сторону улицы находилась местная глава El Sistema — всемирно признанной программы, предоставляющей бесплатное классическое музыкальное образование детям из малообеспеченных сообществ. Увидев учеников, несущих свои инструменты, его заинтересовало; а затем он услышал музыку.

«Всегда можно было услышать, как один из учеников играет на скрипке с балкона», — сказал он. «Я сказал: «Я хочу играть на этом. ... Этот инструмент имеет голос».

В 10 лет он присоединился к группе, и этот опыт изменил его жизнь.

«Я влюбился в музыку с первого урока», — сказал он. «Для меня игра на скрипке — это электричество».

Он также ценил инклюзивную философию школы.

«Не важно, был я парнем, который продавал мороженое перед школой, или сыном или дочерью мэра. Все были важны в классе».

К 14 годам он уже преподавал классы, а к 16 годам уже дирижировал. Его любовь к музыке помогла ему сосредоточиться на своих целях и избежать неприятностей.

В конечном итоге Альварес изучал дирижирование в университете и later работал в El Sistema, чтобы помочь распространить инновационные методы обучения группы по всему миру — даже возле Северного полярного круга, где он основал первый молодежный оркестр Гренландии. Это работа привела его впервые посетить Швецию в 2015 году.

Искать свет в темноте

Альварес был в Стокгольме как раз тогда, когда в страну прибывало беспрецедентное количество беженцев, в основном из Сирии, Ирака и Афганистана. Он был шокирован толпами людей, которых он видел в центральном железнодорожном вокзале города.

«Для меня это был шокирующий момент. Они были, как бы saying, полностью потерянными», — сказал он. «Я просто думал: «Что они теперь будут делать?» Все было действительно темно. И я вижу в их глазах, что они ищут свет».

Он знал, что может помочь. На следующий год его наняли в El Sistema Sweden, и он переехал в Гётеборг, где в свободное время он предложил музыкальную группу для беженцев. Он начал с 13 учеников. Большинство из них не имели музыкального опыта и не говорили ни на английском, ни на родном испанском языке Альвареса, но он одолжил им инструменты и начал обучать их. Он знал, что игра на музыкальных инструментах вместе поможет им завести друзей, выразить себя и восстановить свою самооценку. Он назвал группу Оркестром Мечты, чтобы подчеркнуть их потенциал.

«Для меня это и есть музыкальное образование», — сказал он. «Оно дает тебе новые возможности для изучения жизни, для преодоления трудностей, для мечтаний, для связи с твоей душой».

Восемь лет спустя программа насчитывает более 300 членов в возрасте от 3 до 56 лет из более чем 25 стран. Хотя многие из них — иммигранты и беженцы, в группе также есть второе поколение иммигрантов и коренные шведы, в том числе некоторые из них — небинарные или трансгендерные. Соединение людей из разных backgrounds является центральной миссией Альвареса.

«Вы не можете иметь оркестр только для беженцев, потому что это сегрегация. Вам действительно нужно включать людей из Швеции ... Мы все должны учиться друг у друга», — сказал он. «Мы — оркестр для всех».

Теперь группа предлагает еженедельные репетиции большого ансамбля, а также начальные классы в трех разных местах по всему Гётеборгу. Альварес преподает на английском языке, но поскольку он не понимается всеми, он также общается с помощью чисел, цветов, игр и движений.

«Некоторые дети, я знаю, не понимают, что я говорю. Но они понимают, что я показываю», — сказал он. «Это оркестр, где главным языком является музыка».

Альварес также понимает, что пытаться что-то новое может быть страшно, особенно для тех, кто приспосабливается к жизни в новой стране. Его позитивный настрой помогает побудить всех рисковать.

«Нечто, что я верю, что нужно научиться в музыке, — это верить в себя», — сказал он. «Чтобы поверить в себя и развиваться через музыку, нужно делать ошибки. Ошибки ... делают тебя сильным».

На большинстве репетиций присутствуют люди с разным уровнем опыта, поэтому Альварес поощряет всех помогать друг другу.

«Толерантность, уважение, сострадание. Все это мы учим, когда играем на инструменте», — сказал он. «Для нас это одна цель ... заботиться друг о друге».

Соединяться за пределами музыки

Сообщество является важной частью того, что Альварес пытается создать, особенно для тех, кто недавно прибыл в Швецию и у кого нет социальной сети. Хотя игра вместе помогает ученикам сблизиться, шведская традиция «фики» — своего рода кофе-брейк — также играет решающую роль.

"Это момент, когда мы общаемся, так что это также помогает нам связаться со всеми в оркестре", - сказал он. "Это очень важная часть того, что мы делаем. ... Мы - семья".

Альварес стремится воспитывать уважение к разным культурам, обучая учеников широкому спектру произведений со всего мира, в том числе из многих их родных стран. Он также преподает шведские композиции, чтобы ученики могли узнать о своем новом доме.

"Лучший способ узнать культуру людей - через музыку", - сказал он. "Каждый приносит сумку с таким опытом из своей собственной страны ... приносит вещи, чтобы поделиться, но также и чтобы научиться".

Когда ученики сталкиваются с трудностями в оплате счетов или с иммиграционными проблемами, они часто обращаются к Альваресу и другим членам оркестра за помощью. Альварес и некоторые члены своей группы помогают с жильем, едой и связью с внешними ресурсами и поддержкой. Это не формальная часть работы Dream Orchestra, просто результат дружбы.

"Когда кто-то приходит и говорит: 'У меня есть эта проблема', тогда мы все имеем эту проблему", - сказал Альварес.

Для многих членов Dream Orchestra это действительно семья и дом, где они могут учиться, расти, соединяться и находить утешение.

Одним из таких членов является Ольга Хущына. После бегства из Украины она была рада, что ее 8-летний сын Андрей может присоединиться к Dream Orchestra, и была взволнована, узнав, что может присоединиться и выучить скрипку. Она говорит, что группа помогла им восстановить свою жизнь через дружбу и музыку.

"После такого большого стресса это делает нас снова живыми. Мы действительно исцеляемся и получаем лекарство от этого", - сказала она. "Жизнь не остановлена. Жизнь продолжается".

Муштак Ханссон-Корсанд приехал из Афганистана в возрасте 16 лет без семьи. Будучи поклонником хип-хопа, он не хотел присоединяться к группе Альвареса, но когда увидел, как счастливы музыканты, он изменил свое мнение. Сейчас ему 25, и он все еще приходит играть на флейте каждую неделю и говорит, что Dream Orchestra - это место, где он чувствует себя дома больше всего.

"Ты желанный, кто ты есть, независимо от того, откуда ты пришел", - сказал он. "Вот почему ты чувствуешь себя в безопасности. Ты можешь быть собой".

Ханссон-Корсанд говорит, что без финансовой и эмоциональной поддержки группы он не смог бы приспособиться к жизни в Швеции. Сегодня он женат, у него есть маленький сын и работа, помогающая беженцам найти работу. Альварес помогает ему готовиться к изучению музыки в университете.

"В данный момент моей единственной целью является обучение музыке других людей - обучение тому, что я узнал", - сказал он. "Мы изменим мир с помощью музыки. ... Это то, что я узнал от Рона".

Альварес хочет, чтобы другие повторили его работу. Он поддерживал программы в лагерях беженцев на Западном берегу и в Греции и работает над тем, чтобы сделать то же самое в Украине. В конечном итоге его надежда заключается в том, чтобы группы, подобные Dream Orchestra, помогли людям преодолеть трудности и найти радость в жизни и связь с другими.

"Этот оркестр предлагает больше, чем просто ноты. Этот оркестр предлагает что-то для души", - сказал он. "Музыка соединяет нас. Dream Orchestra - это мечта, но это мечта, которая сбылась".

Хотите принять участие? Посмотрите сайт Dream Orchestra и узнайте, как помочь.

Чтобы сделать пожертвование Dream Orchestra через GoFundMe, нажмите сюда

Dream Orchestra под руководством Рона Дэвиса Альвареса является маяком единства и включения, приветствующим беженцев, иммигрантов, уязвимых молодых людей и коренных шведов, чтобы изучать музыку и общаться с другими. Альварес видит мир, в котором он работает подобно оркестру, с разнообразными голосами и ролями, вносящими вклад в гармоничное целое.

Dream Orchestra, основанный Альваресом в 2016 году, превратился в процветающее сообщество, которое способствует межкультурным связям и саморазвитию через музыкальное образование. Его члены представляют более 25 национальностей в возрасте от 3 до 56 лет, в том числе иммигрантов, беженцев и коренных шведов.

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