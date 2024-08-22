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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Египет излагает свои действия в отношении ХАМАСа, подробно описывая их соответствующие стратегии.

Отсутствие Необходимых Условий для Перемирия

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
Военные, находящиеся вблизи границы Израиль-Газа.
Военные, находящиеся вблизи границы Израиль-Газа.

Египет излагает свои действия в отношении ХАМАСа, подробно описывая их соответствующие стратегии.

Египетские посредники находят трудным проглотить предложенный план прекращения огня для сектора Газа. Два египетских чиновника, знакомые с переговорами, заявляют, что ХАМАС вряд ли согласится на план в его текущем виде. Одной из ключевых причин является ожидаемое освобождение заложников в начальной фазе без каких-либо гарантий от Израиля или посредников, в то время как переговоры о последующих фазах продолжаются.

Как выразился один из чиновников, "Американцы предлагают обещания, а не гарантии". ХАМАС видит это как освобождение граждан в качестве живого щита на шестинедельное перемирие без гарантий постоянного прекращения огня.

Проблемы с коридором Филадельфии

План также критикуется за отсутствие ясности в отношении обязательств Израиля по выводу своих сил из двух стратегических районов в Газе - коридора Филадельфии вдоль египетской границы и коридора Нецарим, проходящего с востока на запад через сектор Газа. Израиль согласился лишь частично сократить свое присутствие в коридоре Филадельфии и расплывчато пообещал покинуть район в конечном итоге, но без гарантий.

"Это не приемлемо для нас, и это не приемлемо для ХАМАС", - сказал первый чиновник.

Коридор Филадельфии - это узкий проход шириной около 100 метров и длиной 14 километров, в котором расположен пограничный переход Рафах на египетскую границу. Коридор является частью более крупной демилитаризованной зоны с обеих сторон израильско-египетской границы. Согласно мирному соглашению, в зоне может находиться ограниченное количество солдат или пограничников.

Израиль взял под контроль коридор с мая, что напрягло его отношения с Египтом, который протестовал против продвижения Израиля к своей границе. С израильской точки зрения, коридор Филадельфии служит кондуитом для контрабанды, в том числе оружия. Армия сообщает о существовании нескольких туннелей под коридором, достаточно больших для прохождения автомобилей, которые, как подозревается, используются ХАМАСом для контрабанды оружия в Газу.

Отъезд Блинкена

Другой египетский чиновник, знакомый с последними событиями переговоров, согласился, что прорыв маловероятен. Израиль не хочет полностью вывести свои силы из сектора Газа во второй фазе соглашения и требует сохранить свои силы в коридоре Филадельфии и сохранить полный контроль над коридором Нецарим.

Египет сообщил tanto США, как Израилю, что не откроет пограничный переход Рафах, пока израильские силы полностью не покинут палестинскую сторону и не покинут коридор Филадельфии.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен покинул регион после переговоров в Египте с президентом Abdel Fattah al-Sisi и позже в Дохе, Катар. Он призвал Израиль и ХАМАС достичь соглашения и предупредил, что они должны сделать это в ближайшие дни. Посредники соберутся в Каире в четверг и пятницу, чтобы дальней обсудить предложение перед его представлением ХАМАСу.

Египетский чиновник сказал: "Это не приемлемо для нас, и это не приемлемо для ХАМАС", имея в виду расплывчатое обещание Израиля покинуть коридор Филадельфии без гарантий.

Отсутствие ясности в плане относительно вывода израильских сил из коридора Филадельфии и коридора Нецарим вызывает серьезные опасения tanto у египетских посредников, как и у ХАМАС.

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