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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы

Идите в избирательные кабины и избегайте экстремистских взглядов

В следующее воскресенье в Тюрингии состоятся выборы в ландтаг, по опросам лидирует AfD. Перед голосованием известный тюрингский musician Clueso обращается к политике с призывом.

 and  Wendy Allen
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Музыкант Клузо выражает тревогу о будущем Тюрингии на предстоящих выборах, будучи самим жителем региона.

- Идите в избирательные кабины и избегайте экстремистских взглядов

В воскресенье состоятся выборы в ландтаг Тюрингии. По опросам, радикальная правая группа AfD, признанная местной службой безопасности "устойчивой", может стать самой влиятельной силой в парламенте.

Выборы в воскресенье могут существенно повлиять на политический ландшафт Тюрингии, так как опросы показывают, что радикальная AfD может стать самой влиятельной силой в новом ландтаге. В свете этого призыв Клюзо голосовать и защищать демократию во время выборов в Тюрингии звучит еще более отчетливо.

Прямо перед выборами в ландтаг Тюрингии певец Клюзо (известный хитами "Победитель" и "Режим полета") призывает голосовать и выступает против радикальных элементов. В Instagram он написал: "Давайте снова объединимся, избегая крайностей. Я не хочу оказаться в стране, управляемой радикалами". Он считает, что демократическое государство стоит защищать, так как оно служит основой для большого общества. "Идите и голосуйте, пусть ваш голос будет услышан". Недавно артист из Эрфурта привлек внимание как вокалист гимна олимпийской команды Германии.

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