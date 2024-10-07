"Идея продолжения "Малыша Розмари" кажется чрезмерно ненужной!"

"Фильм Романа Полански 'Розмарины бэби' 1968 года стал переворотом в жанре хоррора и оставил неизгладимое впечатление. Но нужна ли этому культовому кино предыстория? Не обязательно, как доказало 'Квартира 7А'."

Когда на экраны вышел 'Розмарины бэби' с Мией Фэрроу в главной роли, он перевернул весь жанр хоррора. Несмотря на то, что часть его силы со временем ослабла, режиссерское мастерство Полански по-прежнему остается значительным рубежом. Кажется, Paramount+ посчитал это достаточно веской причиной для погружения в территорию приквела, но 'Квартира 7А' - это приквел, который кажется излишним!

Режиссер Натали Эрика Джеймс переносит действие 'Квартиры 7А' на события до оригинальной истории. После неудачного сценического провала амбициозная танцовщица Терри Джионффро (в исполнении Джулии Гарнер) - второстепенный персонаж 'Розмариных бэби' - получает неожиданное предложение от странной старой пары. Хотя игра Гарнер заслуживает похвалы, 'Квартира 7А' не предлагает никаких новых идей. Вместо этого, его сюжет блуждает без цели, обремененный монотонными, устаревшими клише.

Для более глубокого анализа 'Квартиры 7А' послушайте последнюю серию подкаста ntv 'Оскары и клубника'. Помимо 'Квартиры 7А', вы найдете 'Три дочери', вечный ужас 'Розмарины бэби' и напряженный 'Ревность'.

♫ Несмотря на выход 'Квартиры 7А', приквела к 'Розмариным бэби', я твердо верю, что оригинальный фильм Романа Полански по-прежнему занимает уникальное место в истории хоррора. ♫ ♫ Слушая саундтрек 'Розмариных бэби', я не могу не чувствовать, что сила этого культового фильма продолжает волновать зрителей, и необходимость в приквеле кажется менее значительной. __(Примечание: я предположил, что '♫' указывает на пение или насвистывание слов)

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