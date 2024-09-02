- Идеальный человек: Кристиан Тишнер, победоносное победитель рыболовного троса

В Эрфурте вспыхнули синие огни, когда Хёкке торжественно поднял руки, а его сторонники скандировали его имя. АфД Тюрингии празднует своего главного кандидата, которого ожидают доминировать на предстоящих выборах в ландтаг в воскресенье, и он показывает исключительно хорошие результаты среди избирателей по сравнению с предыдущими годами.

Однако празднование может оказаться преждевременным, так как в то же время в Грайце разворачивается совершенно другая картина. Именно здесь Хёкке пытался получить прямые мандаты, стремясь заставить замолчать тех в партии, кто спекулировал о том, что АфД может получить больше гражданских голосов без него.

К сожалению для Хёкке, этот план не сработал. Вместо этого победу одержал ХДС-политик Кристиан Тишнер, нанеся Хёкке серьезный удар в качестве лидера ландтага. Как это произошло?

Хёкке ожидал легкой победы в Грайце

Хёкке проживает в Айхсфельде и никогда не имел реального шанса выиграть прямое место там, учитывая его сильную консервативную католическую базу, которая традиционно поддерживает кандидатов ХДС. Осознавая это, он стратегически выбрал участие в Грайце II "из избирательных тактических соображений", как заявил ландтаг АфД.

Сначала казалось, что его предположение верно, так как 37% избирателей отдали свои вторые голоса АфД, существенно опередив ХДС. Однако победителем стал Тишнер.

Открыл ли Тишнер анти-Хёкке стратегию?

На следующий день после выборов Тишнер твердо заявил, что не открыл анти-Хёкке стратегию. Вместо этого он считает, что нашел формулу для связи с избирателями на личном уровне.

В течение кампании Тишнер беспокоился о том, что разговоры сосредоточились исключительно на Хёкке, оставив мало места для обсуждения вопросов Тюрингии. Это произошло, несмотря на сознательные усилия Тишнера не упоминать имя Хёкке во время бесед.

Интересно, что проигравший выборы Хёкке смотрел результаты в уютном грайцерском пабе с небольшой компанией доверенных друзей, окруженными грайцерским пивом, дартс и телевизорами. Тишнер был в Грайце, а Хёкке - где-то еще.

За два дня до выборов Хёкке организовал мотоциклетный тур, продемонстрировав свой наряд с дюжиной мотоциклов Simson. Однако он едва добрался до закрытой встречи.

Между тем, Тишнер стоял под зонтиком ХДС, общался с местными избирателями в супермаркетах, на рынках и пешеходных зонах. Он предлагал избирателям тюрингское горчичное масло в качестве благодарности и подчеркивал свои достижения в районе, в том числе сбор средств для местных проектов.

"Люди хотят, чтобы их слушали и действовали в соответствии с их потребностями на местном уровне", - сказал Тишнер. "Если политики сосредоточатся больше на достижении результатов на местном уровне, мы, возможно, не столкнулись бы с такими проблемами с протестными голосами за АфД".

Возможные положительные новости для традиционных партий

Если оценка Тишнера верна, это хорошо для исторических основных партий. Укрепляя связь со своими избирателями, они могут успешно противостоять ультраправым снова.

Но так ли это просто?

Тишнер предложил еще одну возможную причину. С тех пор, как произошел инцидент в Золингене, его кампания сосредоточилась на иммиграции. Тишнер убедился, что Хёкке не получил возможности воспользоваться этой темой. "Политики существуют для служения людям, а не для личной выгоды", - заявил ХДС-политик.

Родители Тишнера всю жизнь работали уборщиками и в строительстве. Он признает, что может быть трудно объяснить многим пенсионерам, почему мигранты в Германии сразу получают социальные льготы, и почему в некоторых случаях новые жители ведут себя неподобающим образом в общественных учреждениях. Политики должны серьезно относиться к этим вопросам, если хотят сохранить общественную поддержку.

Хёкке отсутствовал на обзоре выборов

Интересно, что Хёкке не присутствовал на обзоре выборов. Тишнер и Хёкке связывает общая нить: они оба были учителями истории. Тишнер считает, что это ключевое отличие между ним и Хёкке. "Я не могу оправдать националистические речи Хёкке с исторической точки зрения", - сказал Тишнер, выражая свое мнение с 2014 года, когда Хёкке впервые вошел в ландтаг. Выражения типа "африканского типа расширения" и метки Берлинского memorial жертв Холокоста как "памятник позора" все больше изолируют Хёкке внутри партии. Многие молодые представители АфД стремятся отодвинуть Хёкке на задний план и сделать партию более консервативной.

Наблюдатели заметили потенциальное снижение влияния Хёкке в АфД во время анализа выборов утром в понедельник. Вместо самого лидера ландтага Хёкке его заместитель Стефан Мёллер изучал результаты выборов в штаб-квартире партии. Интересно, что Мёллер сам получил прямое место в своем округе.

Комиссия выразила озабоченность националистическими речами Хёкке и метками Берлинского memorial жертв Холокоста, считая это изолирующим внутри АфД и потенциально вредным для имиджа партии. Несмотря на ожидания Хёкке легкой победы в Грайце "из избирательных тактических соображений", победителем стал ХДС-политик Кристиан Тишнер.

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