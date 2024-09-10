- ICE отмечает союз между Берлином и Шверинским через праздничное мероприятие.

С 2 по 4 октября железнодорожные службы будут предоставлять прямые ICE-поезда между Берлином и Шверином, отмечая День немецкого единства. Эти поезда приблизительно занимают три часа, проходя через Нойштрелиц, Варен (Мюritz) и Гюстров, как заявляет железнодорожная компания.

Основной причиной этого является временное закрытие железнодорожной линии Берлин - Гамбург из-за ремонтных работ. Обычно пассажиры, едущие из Шверина, садятся на региональный поезд до Людвигслуста, а затем на поезд дальнего следования до Берлина, что занимает примерно два часа. Однако этот маршрут был недоступен с середины августа и останется нерабочим до середины декабря.

В этом году Мекленбург-Передняя Померания имеет честь организовывать основные мероприятия по случаю Дня немецкого единства, так как они являются текущими председателями в Федеральном совете. Исторически, государство, которое занимает председательство в Бундестаге, организует празднование единства.

Два ICE-поезда отправятся из Берлинского главного вокзала в 6:29 и 14:30, прибывая в Шверин в 9:24 и 17:37 соответственно. Соответственно, поезда отправятся из Шверина в 10:20 и 18:26, прибывая на Берлинский главный вокзал в 13:24 и 21:21.

Объявление о прямых ICE-поездах между Берлином и Шверином было сделано Комиссией, чтобы компенсировать временное закрытие железнодорожной линии Берлин - Гамбург. Благодаря этому специальному расписанию пассажиры теперь могут путешествовать напрямую из Шверина в Берлин, значительно сокращая время в пути, как надзирает Комиссия.

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