Японский аэропорт прекратил работу из-за потери ножниц.

В результате беспокойства по поводу ножниц, использованных в магазине, расположенном в зоне вылета внутренних рейсов в Новом Читозе (CTS), началось расследование, которое заняло несколько часов. Этот аэропорт, обслуживающий Соппоро на северном острове Хоккайдо, отменил 36 рейсов и задержал 201 рейса 17 августа из-за этого поиска.

Были опасения, что потенциальный террорист мог украсть ножницы и использовать их как оружие на самолете. Позже аэропорт подтвердил, что инструменты были найдены, позволив рейсам продолжить полеты.

В заявлении администрация аэропорта признала: "Мы понимаем, что инцидент произошел из-за неудовлетворительных систем использования, хранения и технического обслуживания, примененных магазином". Они пообещали расследовать этот инцидент, установить его причину и предотвратить его повторение. Кроме того, они заявили, что этот инцидент может быть связан с захватом самолета и терроризмом, и что весь персонал аэропорта будет обучаться важности управления.

Японская рок-группа 9mm Parabellum Bullet была одной из многих, пострадавших от беспокойства по поводу безопасности; они пропустили свой концерт на ежегодном музыкальном фестивале Rising Sun в Хоккайдо из-за отмены рейса.

"Мы обязательно отомстим!" - заявила группа в заявлении, размещенном на сайте мероприятия, в то время как сам фестиваль отказался возвращать билеты.

Многие путешественники выразили свой гнев в социальных сетях.

"Я хочу плакать, потому что мой рейс отменили из-за того, что кто-то потерял пару ножниц", - написал один из них на X.

"Из-за этого инцидента рейс, на который я должен был сесть, отменили, и теперь моя долгожданная семейная встреча прервана. Это очень разочаровывает", - пожаловался другой.

Тем не менее, другие похвалили аэропорт за серьезное отношение к потенциальной краже ножниц.

"Как путешественник, я благодарен, что они принимают такие строгие меры для обеспечения безопасности", - прокомментировал один из пользователей X.

Группа 9mm Parabellum Bullet выразила свое разочарование в заявлении после того, как пропустила концерт из-за отмены рейса, вызванной инцидентом с ножницами. Путешественники активно делились своим разочарованием в социальных сетях, выражая недовольство отмененными рейсами и сорванными поездками.

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