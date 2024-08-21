Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Стоит посетить!Новостипутешествия

Японский аэропорт прекратил работу из-за потери ножниц.

Ошибка расположения офисного предмета привела к аннулированию 31 рейса вماكنном аэропорту Японии Новом Chávezэ, расположенном на острове Хоккайдо.

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут

Японский аэропорт прекратил работу из-за потери ножниц.

В результате беспокойства по поводу ножниц, использованных в магазине, расположенном в зоне вылета внутренних рейсов в Новом Читозе (CTS), началось расследование, которое заняло несколько часов. Этот аэропорт, обслуживающий Соппоро на северном острове Хоккайдо, отменил 36 рейсов и задержал 201 рейса 17 августа из-за этого поиска.

Были опасения, что потенциальный террорист мог украсть ножницы и использовать их как оружие на самолете. Позже аэропорт подтвердил, что инструменты были найдены, позволив рейсам продолжить полеты.

В заявлении администрация аэропорта признала: "Мы понимаем, что инцидент произошел из-за неудовлетворительных систем использования, хранения и технического обслуживания, примененных магазином". Они пообещали расследовать этот инцидент, установить его причину и предотвратить его повторение. Кроме того, они заявили, что этот инцидент может быть связан с захватом самолета и терроризмом, и что весь персонал аэропорта будет обучаться важности управления.

Японская рок-группа 9mm Parabellum Bullet была одной из многих, пострадавших от беспокойства по поводу безопасности; они пропустили свой концерт на ежегодном музыкальном фестивале Rising Sun в Хоккайдо из-за отмены рейса.

"Мы обязательно отомстим!" - заявила группа в заявлении, размещенном на сайте мероприятия, в то время как сам фестиваль отказался возвращать билеты.

Многие путешественники выразили свой гнев в социальных сетях.

"Я хочу плакать, потому что мой рейс отменили из-за того, что кто-то потерял пару ножниц", - написал один из них на X.

"Из-за этого инцидента рейс, на который я должен был сесть, отменили, и теперь моя долгожданная семейная встреча прервана. Это очень разочаровывает", - пожаловался другой.

Тем не менее, другие похвалили аэропорт за серьезное отношение к потенциальной краже ножниц.

"Как путешественник, я благодарен, что они принимают такие строгие меры для обеспечения безопасности", - прокомментировал один из пользователей X.

Группа 9mm Parabellum Bullet выразила свое разочарование в заявлении после того, как пропустила концерт из-за отмены рейса, вызванной инцидентом с ножницами. Путешественники активно делились своим разочарованием в социальных сетях, выражая недовольство отмененными рейсами и сорванными поездками.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Эти люди из Австралии известны тем, что создают изобретательные словечки и фразы.
Стоит посетить!

Очень важные фразы на австралийском языке для новичков

Вы знаете разницу между 'да, нет' и 'нет, да' или между 'вуп вуп' и 'отпустить волосы'? Это настоящие австралийские фразы, которые могут услышать туристы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Действительно искря: Мост в Мийо возвышается на поразительные 343 метра и является высшей точкой...
Стоит посетить!

Влияние самого высокого моста Европы на переопределение географического ландшафта

Самое высокое в мире сооружение - мост через ущелье Милль libération насчитывает 335 м. знакомит с процессом его возведения

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Благовонная гостеприимность: Уютно расположившись в историческом отливе древней Ма'ús, Королевский...
Стоит посетить!

Открытие: Гостиница, признанная самой привлекательной в мире в 2024 году

Этот пышный курорт в Марракеше, созданный при правлении монарха Марокко, с момента своего дебюта в 2010 году неустанно приходит на выручку, чтобы осчастливить своих посетителей роскошным опытом.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Некоторые индивиды перемещают свои рабочие места на берег моря, избегая уведомления начальства.
Стоит посетить!

Секретные дела офисных работников с берега моря

Ищите передышку от отпуска, но все же берег плавности моря? Некоторые выбирают золотую середину, называемую тихим уходом. Хотя это и привлекательно, но есть свои условия.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Быстрый урожай огурцов достиг пикового уровня
Федеральные земли Германии

Быстрый урожай огурцов достиг пикового уровня

Богатое производство огурцов в нижней Баварии этим летом. Несмотря на богатый урожай, фермеры в этом регионе сталкиваются с различными препятствиями

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Непонимание относительно возвращения Киммича в центральный полузащитный (по словам Хамана)
Спорт

Непонимание относительно возвращения Киммича в центральный полузащитный (по словам Хамана)

В последней части сезона и на Евро-2020 Кимих показал свою selatan как правого защитника и для «Баварии», и для национальной команды, несмотря на то, что тренер Компани видит его возвращение в полузащиту, что не всем нравится.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Хотя было обнаружено нарушение правил допинга, Янник Синнер не был оштрафован.
Спорт

Свидетели в Агентстве по борьбе с допингом (WADA) сохраняют право подать апелляцию.

Всемирная организация по борьбе с допингом, как обычно, внимательно изучит решение, принятое соответствующей организацией тенниса. Но последующие события остаются неясными.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Эти люди из Австралии известны тем, что создают изобретательные словечки и фразы.
Стоит посетить!

Очень важные фразы на австралийском языке для новичков

Вы знаете разницу между 'да, нет' и 'нет, да' или между 'вуп вуп' и 'отпустить волосы'? Это настоящие австралийские фразы, которые могут услышать туристы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно