Япония утверждает вторжение китайского военного самолета в ее воздушное пространство, что является первым случаем.

Карта, выпущенная Министерством обороны Японии, показала движение китайского военного самолета, в частности, самолета-разведчика Y-9, который выполнил квадратный паттерн возле восточной границы островов Дяньхо. Самолет ненадолго отклонился на запад, войдя в воздушное пространство островов в течение примерно двух минут.

Военно-воздушные силы самообороны Японии отреагировали на это предполагаемое вторжение, развернув истребители, но никакого столкновения между китайским самолетом и их ВВС не произошло.

Министерство иностранных дел Японии выразило сильное недовольство и потребовало от Китая предотвратить подобные инциденты в будущем, вызвав chargе d'affaires китайского посольства в Токио Ши Ёнга.

В прошлом фискальном году, который закончился в апреле, японские военные были вынуждены запускать истребители 479 раз – в среднем более одного раза в день – для встречи с приближающимися китайскими военными самолетами, которые ранее не нарушали их территорию.

Однако это нарушение суверенного воздушного пространства еще больше обострило tensions.

Главный секретарь кабинета министров Японии Йосимаса Хаяси, выступая перед прессой, сказал: "Военная деятельность Китая в нашем районе расширялась и становилась более активной в последние годы".

Он решительно заявил, что это вторжение и нарушение японского воздушного пространства является tanto нарушением их суверенитета, как и угрозой их безопасности, что совершенно неприемлемо.

CNN обратилась к китайским властям за их комментариями по этому поводу.

Острова Дяньхо, японское национальное культурное наследие и заповедник дикой природы, расположены в Восточно-Китайском море, примерно в 160 километрах юго-западнее Нагасаки, главного южного острова Кюсю.

Хотя это был первый задокументированный случай, когда военный самолет Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая нарушил японское воздушное пространство, два подобных инцидента произошли ранее в Восточно-Китайском море в японских контролируемых островах Сэнкаку, которые Китай претендует как свою территорию.

В 2012 году китайский самолет морской охраны вошел в воздушное пространство Сэнкаку, а в 2017 году беспилотник, запущенный с китайского корабля береговой охраны, сделал то же самое, согласно японскому правительству.

Однако этот инцидент был первым случаем, связанным с военным самолетом.

Необитаемая цепь островов Сэнкаку уже много лет является предметом напряженности в японско-китайских отношениях.

Споры о этих скалистых островах, расположенных в 1900 километрах юго-западнее Токио, но менее чем в 330 километрах от восточного побережья Китая, насчитывают века. Оба государства не ожидают, что откажутся от территориальных притязаний, считающихся неотъемлемыми от национальной идентичности в своих столицах.

Напряженность усилилась в 2012 году после того, как Япония приобрела несколько островов у частного японского владельца, что Китай восприняло как прямое вызов своим территориальным притязаниям.

С тех пор Китай регулярно отправляет корабли береговой охраны и другие правительственные суда в воды Сэнкаку, чтобы утверждать свои притязания, сохраняя присутствие возле островов в течение рекордных 158 дней подряд в этом году, согласно японскому правительству.

Любое расхождение между Японией и Китаем в Сэнкаку может перерасти в более крупный conflict, предупреждают аналитики, поскольку Япония обязана под своей взаимной оборонной договоренностью с Соединенными Штатами считать Сэнкаку охваченными соглашением.

Соединенные Штаты неоднократно заявляли о своем мнении, что Сэнкаку охвачены альянсом.

Министерство иностранных дел Японии выразило озабоченность по поводу этого инцидента, призвав Китай предотвратить подобные нарушения в будущем, особо упомянув острова Дяньхо, расположенные в Восточно-Китайском море. Японская оборона против китайских вторжений значительно возросла, так как их военные запускали истребители в среднем один раз в день в прошлом фискальном году из-за activities в Азии.

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