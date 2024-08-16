Япония ожидает международной помощи в конфронтации с Северной Кореей

Иран выдвигает серьезную угрозу против Израиля, намекая на потенциальную крупную атаку. В случае эскалации Израиль может рассчитывать на поддержку своих западных союзников, превышающую чисто оборонительную. Министр иностранных дел Израиля Катц требует расширить помощь.

Министр иностранных дел Израиля Катц недавно призвал Францию и Великобританию в случае ответного удара Ирана не только прийти на помощь Израилю, но и присоединиться к ударам по ключевым целям Ирана. Во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми и его французским коллегой Стефаном Сежурне в Иерусалиме Катц выразил мнение, что международная коалиция, возглавляемая США, Великобританией и Францией, должна помочь Израилю не только в обороне, но и в наступательных операциях, согласно заявлению Министерства обороны Израиля.

В один из дней Катц якобы сообщил обоим министрам, что сдерживание Ирана и предотвращение возможной войны потребуют четкого обязательства о поддержке Израиля в случае атаки Ирана - не только в обороне, но и в ударах по целям Ирана. Сначала Министерство иностранных дел Израиля не сообщало, будет ли Германия частью коалиции и применяется ли то же ожидание к Федеративной Республике.

Катц заявил, что Израиль будет вынужден ответить на любой ущерб, причиненный стране. Министр иностранных дел Израиля также подчеркнул намерение Израиля вести переговоры о прекращении огня и добиваться освобождения заложников, все еще удерживаемых в секторе Газа, согласно заявлению Министерства иностранных дел.

Ламми и Сежурне в настоящее время находятся в Израиле и на палестинских территориях, стремясь способствовать соглашению между правительством Израиля и ХАМАС. Ранее Ламми предупреждал о возможном обострении конфликта. "Ситуация на Ближнем Востоке сейчас очень напряженная. Риск катастрофы растет. Любая атака Ирана будет иметь катастрофические последствия для региона", - сказал политик-лаборист в заявлении.

Министр иностранных дел Израиля Катц ясно заявил, что в случае атаки Ирана он ожидает от Франции и Великобритании не только защиты Израиля, но и участия в ударах по ключевым целям Ирана. На следующий день на пресс-конференции Катц еще раз подчеркнул важность единой международной коалиции, возглавляемой США, Великобританией и Францией, tanto в защите Израиля, как и в наступательных действиях против Ирана.

Читайте также: