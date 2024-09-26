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Япония отвечает на провокацию Китая с помощью эсминцев

 and  Vladimir Milov
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Япония отвечает на провокацию Китая с помощью эсминцев

Китайский авианосец "Ляонин" проходит между двумя японскими островами, вызывая беспокойство в Токио. В ответ японский эсминец проходит через пролив Тайвань. Новостные источники также сообщают о присутствии военных кораблей из Австралии и Новой Зеландии, которые воспользовались этим чувствительным маршрутом.

Японский военный корабль впервые проходит через пролив, разделяющий материковый Китай и остров Тайвань. Эсминец "Сазанами" возглавил этот путь, как сообщают японские СМИ. Кроме того, Министерство обороны Новой Зеландии подтвердило, что военные корабли tanto Новой Зеландии, как и Австралии также прошли через пролив в тот же день. Эти действия были предприняты для подтверждения "права на свободную навигацию", заявил представитель ministry.

Представитель ministry также отметил, что это был первый случай за семь лет, когда военный корабль Новой Зеландии прошел через пролив. Это плавание совпало с прохождением австралийского ракетного эсминца. Представитель ministry объяснил, что это не было сотрудничеством с Японией. Пройти через пролив, известный как пролив Формоса, является обычной практикой для США и их союзников, чтобы подчеркнуть его статус международных вод.

Только неделю назад китайский авианосец "Ляонин" прошел между двумя японскими островами возле Тайваня впервые. Токио сочло это маневр "совершенно неприемлемым". Согласно "Йомиури Симбун", ссылаясь на правительственные источники, премьер-министр Фумио Кисида приказал пройти через пролив Тайвань в ответ на китайские инциденты в японских территориальных водах. Офис премьер-министра, однако, отказался комментировать ситуацию, сославшись на военные операции.

Между тем, Тайвань сообщает о обнаружении 43 китайских военных самолетов и 8 кораблей, окружающих остров в течение 24 часов. Позже Министерство обороны Тайваня сообщило о обнаружении еще 29 китайских боевых самолетов и дронов вокруг Тайваня.

Китай считает Тайвань сепаратистским провинцией, предназначенной для воссоединения с материком, и считает пролив Тайвань китайскими территориальными водами. Однако многие другие страны утверждают, что эти действия подпадают под принцип свободы навигации.

Недавно Китай обвинил Германию в повышении риска безопасности в проливе Тайвань после прохождения двух немецких военных кораблей через эту область. Почти каждый день Китай развертывает боевые самолеты, дроны и корабли возле Тайваня.

В свете этих растущих tensions Китай решил направить больше военных активов к Тайваню, в том числе 43 самолета и 8 кораблей. Несмотря на эскалацию, Австралия и Новая Зеландия продолжают утверждать свое право на свободную навигацию, проходя через пролив Тайвань.

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