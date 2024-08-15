Япония отменяет рейсы и приостанавливает скоростные поезда перед тайфуном Ампил

По данным последнего бюллетеняJoint Typhoon Warning Center (JTWC), утром в четверг по местному времени тайфун Ампил имел устойчивые ветры 140 км/ч (85 миль/ч), что эквивалентно категории 1 урагана в Атлантическом бассейне.

И он, скорее всего, усилится в ближайшие 36 часов, так как движется над очень теплой водой – это означает больше влаги в воздухе для питания тайфуна. К вечеру пятницы, когда он приблизится к Японии юго-восточнее Токио, он может стать эквивалентом категории 3 урагана, согласно прогнозу JTWC.

Две крупные авиакомпании, Japan Airlines и All Nippon Airways, отменили в общей сложности около 500 рейсов, обслуживающих аэропорты Ханэда и Нарита в столице, согласно общественному вещателю NHK.

Также было нарушено железнодорожное сообщение. Шесть линий на обширной сети скоростных поездов Японии приостанавливают движение между определенными станциями и предупреждают о значительных задержках в пятницу – в том числе важную линию Токайдо, соединяющую Токио с Осакой.

Метеорологические службы Японии предупредили, что некоторые районы северной и восточной Японии могут столкнуться с сильными ветрами, штормовым морем, ливнями, наводнениями, оползнями и переполненными реками, согласно NHK. Они призвали общественность проявлять осторожность и быть готовыми.

Центр тайфуна, как ожидается, останется немного в стороне от берега, когда он повернет на северо-восток и удалится от Японии, согласно JTWC и Японскому метеорологическому агентству. Если он останется в стороне от берега и только коснется побережья, он может оказать лишь легкое влияние на Японию, принеся дождь и ветер в некоторые районы, в том числе Токио.

Однако его воздействие может быть гораздо более сильным, если направление изменится, чтобы приблизить центр к побережью, или даже если он достигнет суши.

Тайфун Ампил, как ожидается, ослабнет к утру субботы по местному времени и утихнет, когда он войдет в более прохладные воды в выходные дни.

Тайфун Ампил представляет угрозу для многих регионов Азии, учитывая его предсказанное направление к Японии. Его влияние на вторую по величине экономику мира может быть значительным, потенциально существенно нарушая tanto авиационное, сколько железнодорожное сообщение.

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