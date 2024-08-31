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Япония обвиняет Китай в нарушении суверенных привилегий

 and  Hanna Hofmann
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Япония обвиняет Китай в нарушении суверенных привилегий

Япония обвиняет Китай в нарушении своей территориальной целостности дважды за неделю. Согласно заявлению министерства обороны Японии в субботу утром, китайское океанографическое исследовательское судно было замечено у побережья префектуры Кагосима, юго-западной части Японии. Японское правительство выразило свои претензии в китайское посольство. Ранее, в понедельник, китайский военный самолет вторгся в воздушное пространство Японии. Ответа от китайского посольства не последовало.

В свете эскалации военных действий Китая вокруг Японии, в частности, у Тайваня, японское правительство принимает активные меры по обороне. Китай использует территориальные споры в качестве оправдания, что Япония отказывается признавать.

Министерство обороны Японии выразило озабоченность возможными рисками для своих судов и персонала из-за близости китайского исследовательского судна к их побережью, ссылаясь на возможную аварию. Инцидент вызвал новые дискуссии в Японии о повышении своих оборонительных возможностей для защиты своей территориальной целостности.

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