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Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство

 and  Hanna Hofmann
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Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство

Между Японией и Китаем наблюдается эскалация напряженности, главным образом из-за территориальных споров. Недавно Япония объявила о вторжении китайского военного самолета в свое воздушное пространство, что стало первым подобным инцидентом.

По данным японских сообщений, китайский разведывательный самолет, предположительно типа Y-9, вторгся в воздушное пространство Японии над изолированными островами Данджо в префектуре Нагасаки на юге в 11:29 по местному времени (06:29 по центральноевропейскому летнему времени). Самолет пробыл в воздушном пространстве Японии примерно два с половиной минуты, прежде чем уйти. В ответ японские истребители были направлены в воздух, сообщает Министерство обороны.

Министерство обороны также сообщило, что китайский самолет получил предупреждение. По данным NHK, не было выпущено никакого оружия. Министерство опубликовало фотографию, якобы сделанную с инфильтровавшего самолета.

Позже в тот же день заместитель министра иностранных дел Японии Масатака Окано встретился с китайским послом и выразил решительный протест по поводу инцидента, потребовав принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Япония также решила напрямую связаться с китайским правительством по этому вопросу. Китайское правительство еще не прокомментировало инцидент.

Китай и Япония, будучи второй и третьей крупнейшими экономиками мира, имеют значительные торговые связи и поддерживают дипломатические отношения уже более полувека. Однако tensions are running high, mainly due to territorial disputes. There have been numerous confrontations between Japanese and Chinese naval vessels, particularly around the Senkaku Islands near Taiwan, which China insists upon labeling as the Diaoyu Islands.

Острова Данджо, где произошел недавний инцидент, находятся восточнее китайского побережья, недалеко от японской префектуры Нагасаки.

Из-за tensions between Japan and China, Япония отходит от своей традиционной политики мира и усиливает военные возможности в сотрудничестве со своим союзником, Соединенными Штатами. В июле Япония заключила соглашение с Филиппинами, которое позволяет размещать войска на территориях друг друга.

Филиппины также имеют территориальные споры с Китаем, который утверждает, что почти весь Южно-Китайское море принадлежит ему, что приводит к частым столкновениям с Манилой.

Острова Данджо, будучи близкими к японской префектуре Нагасаки, также являются предметом спора между Японией и Китаем, которые Китай называет островами Дяоюй. В свете эскалации tensions, Япония укрепляет свои военные связи со своим союзником, соседом Китая и мировой державой, Соединенными Штатами.

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