Между Японией и Китаем наблюдается эскалация напряженности, главным образом из-за территориальных споров. Недавно Япония объявила о вторжении китайского военного самолета в свое воздушное пространство, что стало первым подобным инцидентом.

По данным японских сообщений, китайский разведывательный самолет, предположительно типа Y-9, вторгся в воздушное пространство Японии над изолированными островами Данджо в префектуре Нагасаки на юге в 11:29 по местному времени (06:29 по центральноевропейскому летнему времени). Самолет пробыл в воздушном пространстве Японии примерно два с половиной минуты, прежде чем уйти. В ответ японские истребители были направлены в воздух, сообщает Министерство обороны.

Министерство обороны также сообщило, что китайский самолет получил предупреждение. По данным NHK, не было выпущено никакого оружия. Министерство опубликовало фотографию, якобы сделанную с инфильтровавшего самолета.

Позже в тот же день заместитель министра иностранных дел Японии Масатака Окано встретился с китайским послом и выразил решительный протест по поводу инцидента, потребовав принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Япония также решила напрямую связаться с китайским правительством по этому вопросу. Китайское правительство еще не прокомментировало инцидент.

Китай и Япония, будучи второй и третьей крупнейшими экономиками мира, имеют значительные торговые связи и поддерживают дипломатические отношения уже более полувека.

Острова Данджо, где произошел недавний инцидент, находятся восточнее китайского побережья, недалеко от японской префектуры Нагасаки.

Из-за tensions between Japan and China, Япония отходит от своей традиционной политики мира и усиливает военные возможности в сотрудничестве со своим союзником, Соединенными Штатами. В июле Япония заключила соглашение с Филиппинами, которое позволяет размещать войска на территориях друг друга.

Филиппины также имеют территориальные споры с Китаем, который утверждает, что почти весь Южно-Китайское море принадлежит ему, что приводит к частым столкновениям с Манилой.

