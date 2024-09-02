Япония и значительная часть Китая в настоящее время переживают экстремальную жару, побивая предыдущие температурные рекорды.

Летом этого года Япония и значительные территории Китая испытывают беспрецедентные жаркие волны: по данным китайского метеорологического департамента, Шанхай, город с миллионным населением, и многие провинции столкнулись с рекордными августовскими температурами. В то же время Япония установила рекордные высокие температуры этого лета, как объявил их метеорологический сервис 8 августа. Китайский метеорологический сервис задокументировал самые высокие средние температуры в августе для Шанхая, Цзянсу, Хэбэй, Хайнань, Цзилинь, Ляонин, Шаньдун и северо-западного региона Синьцзян. Пять провинций испытали второе по жаркости августа, а еще семь - третье.

В ретроспективе китайский метеорологический сервис заявил, что большая часть Китая испытала более высокие температуры, чем в предыдущие годы. Города, такие как Шанхай,Hangzhou и Чунцин, испытали больше дней с температурами выше 35 градусов Цельсия, чем когда-либо в августе. Метеорологи предсказывают охлаждение на севере Китая с началом осени, хотя и не повсеместно.

Что касается Японии, средняя температура между июнем и августом отклонилась от нормы для этого периода на 1,76 градуса Цельсия, как показали данные японского метеорологического сервиса 8 августа. Это такое же отклонение, как и в прошлом году, когда температура достигла самого высокого уровня с тех пор, как начались записи температур в 1898 году.

В июле Япония зарегистрировала самую высокую температуру за всю историю, которая превысила среднюю на 2,16 градуса Цельсия. В центре Токио было зарегистрировано 123 случая теплового удара. В целом, температуры оставались на уровне 2023 года с раннего июня до позднего августа.

Экстремальные жаркие волны стали обычным явлением во многих регионах мира в этом году, в том числе в Европе, Северной Америке, Австралии и Африке. Специалисты по изменению климата считают, что это явление является следствием глобального потепления, и их прогнозы указывают на то, что 2024 год может стать самым теплым годом в истории Земли.

Китайский метеорологический департамент отметил, что даже города, такие как Пекин, обычно ассоциируемые с китайской культурой, испытали необычно высокие температуры во время летней жары этого года. Несмотря на усилия китайского правительства по борьбе с изменением климата, многие регионы Китая продолжают испытывать экстремальную жару, что существенно влияет на китайское население.

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