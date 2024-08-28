Япония готовится к надвигающемуся наземному удару грозного тайфуна "Шаншань"

Титановый тайфун движется к южным районам Японии, обещая принести мощные ветры и проливные дожди, согласно прогнозам правительства. Представитель Йошимаса Хаяси предупредил в среду о "безпрецедентном шторме" невиданных ранее масштабов. Тайфун "Шаншань" приближается к южному острову Кюсю, со скоростью ветра до 252 километров в час, что может привести к его высадке на сушу.

Шторм уже обрушился на большие территории Японии. В центральной префектуре Айти поток грязи, камней и другого мусора унес дом, в котором жила семья из пяти человек. К сожалению, трое членов семьи все еще считаются пропавшими без вести. В связи с метеорологическими прогнозами, корпорация Toyota временно приостановила работу во всех 14 своих японских заводах.

Различные японские авиакомпании отменили сотни внутренних рейсов с среды на четверг, а также некоторые международные рейсы. Компания Kyushu Railway предупреждает о возможных задержках и отменах на южном острове. Согласно Японии Метеорологическое агентство (ЯМА), к четвергу утру южная часть Кюсю может получить до 500 миллиметров осадков, что может увеличиться еще на 600 миллиметров в течение следующих 24 часов.

Из-за дождя местные власти на Кюсю в Кагосиме выпустили предупреждения об эвакуации для 56 000 человек. На основном острове Хонсю, в центральной префектуре Сидзуока, власти призвали 810 000 жителей покинуть свои дома и квартиры.

Всего две недели назад тайфун "Ампил" вызвал отмены рейсов и поездов по всей Японии, несмотря на значительные осадки. Ущерб был относительно незначительным. Недавние научные исследования показывают, что тайфуны развиваются ближе к побережью из-за изменения климата и усиливаются быстрее и дольше задерживаются на суше.

Крайне сильные ветры и обильные дожди от тайфуна "Шаншань" могут превзойти все предыдущие, что делает его экстремальным погодным событием беспрецедентной силы. В связи с экстремальными условиями многие на Кюсю были предупреждены об эвакуации из своих домов в целях безопасности.

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