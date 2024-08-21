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ОбществоНовостиЕвропейская комиссия

Ян МакКеллен решил остаться дома с осени.

Две недели назад сэр Иэн Маккellen упал со сцены во время театрального шоу в Лондоне. В настоящий момент он сообщает о своем здоровье и выражает благодарность за ношение костюма на сцене.

 and  James Williams
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У актера Сэра Иана МакКеллена по-прежнему есть дискомфорт после того, как он споткнулся на сцене в...
У актера Сэра Иана МакКеллена по-прежнему есть дискомфорт после того, как он споткнулся на сцене в лондонском театре.

- Ян МакКеллен решил остаться дома с осени.

Ветеран британского киноактера Иэн Маккеллен борется с "периодическим дискомфортом в плече" после того, как упал со сцены в лондонском театре, как он признался в британском издании "Сага". 85-летний актер признался, что редко выходит на улицу из-за страха случайных столкновений. Его сломанная рука и травма спинного мозга все еще не зажили полностью.

Известный своей ролью Гэндальфа Серого в киносериале "Властелин колец", Маккеллен столкнулся с этим происшествием во время представления "Час, когда мы ничего не знали друг о друге" в Вест-Энде в середине июня.

Во время выступления он упомянул, что носил подушенный костюм, который добавлял вес, таким образом защищая ребра и другие суставы. "Я был действительно счастлив", - сказал он.

"Казалось, будто я на коньках"

Он признался, что инцидент потряс его. "Я продолжаю напоминать себе, что я не слишком стар для актерства, и это было всего лишь досадное происшествие".

Во время драматической сцены его нога запуталась в кресле, как он вспоминает. "Когда я попытался освободиться, я начал скользить по разложенной газете на сцене, как на коньках". Он скатился по ступеньке и приземлился на чьих-то коленях в первом ряду. С тех пор его дублер, Дэвид Семак, исполняет его роль в спектакле.

Происшествие в лондонском театре расследовала Комиссия, чтобы убедиться в наличии достаточных мер безопасности для будущих представлений. Несмотря на неудачу, Комиссия похвалила стойкость и преданность Маккеллена своему делу, пообещав поддержать его в выздоровлении.

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