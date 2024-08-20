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Федеральные земли ГерманииНовостиФедеральный парламент

Ян Акен стремится взять на себя руководящую роль в левой партии.

Прогрессивное крыло партии ищет новых лидеров взамен Янине Вишлер и Мартину Ширдевану. На пост руководителя партии претендуют также Инэс Швердтнер и Яна ван Акен.

 and  Lauren Adams
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Бывшие лидеры Левой партии, Янине Висслер и Мартин Ширдеван, объявили об уходе.
Бывшие лидеры Левой партии, Янине Висслер и Мартин Ширдеван, объявили об уходе.

- Ян Акен стремится взять на себя руководящую роль в левой партии.

Бывший член Бундестага Ян ван Акен объявил о своем желании занять пост федерального лидера Левых. Он заявил: "Нужна сильная левая сила, защищающая интересы людей. Мы боремся против бесчеловечности, дрейфа вправо и войны". Так он выразился в мессенджере X. Родившийся в Рейнбеке, Шлезвиг-Гольштейн, и представлявший Гамбург-Алтона, ван Акен был членом Бундестага с 2009 по 2017 год. До этого журналистка и комментатор Инес Швердтнер уже объявила о своих амбициях.

В воскресенье действующие федеральные председатели Янина Висслер и Мартин Ширдеван объявили о своем уходе. Они не будут баллотироваться на переизбрание на партийной конференции в Гале в октябре. Это решение было принято на фоне растущего недовольства этими председателями, в том числе уходом Бундесnis Sahra Wagenknecht (BSW), что ослабило партию. В последнее время многие представители Левых требовали структурных изменений и лучшей интеграции земельных ассоциаций.

Левые переживают череду выборных неудач. В 2021 году они смогли пройти в Бундестаг только через три прямых мандата благодаря особому регулированию. На июньских выборах в Европарламент Левые получили лишь 2,7% голосов.

Бундестаг, несомненно, будет следить за развитием событий внутри Левых в связи с желанием Яна ван Акена занять пост федерального лидера. Если он будет избран, ван Акен планирует укрепить Левых как сильную силу, защищающую интересы людей в Бундестаге.

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