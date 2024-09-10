- Яхта пробирается в бассейн.

Люксовый катер застрял в растительности на берегу реки в Нижней Франконии после неудачного маневра, временно заблокировав движение на реке Майн. К счастью, все трое пассажиров и собака-компаньон остались целыми и невредимыми, как сообщили водная полиция. Инцидент произошел недалеко от Кнетцгау, в районе Хасберге.

Расследование показало, что авария произошла из-за ошибки в навигации. Капитан катера доверил управление неопытному знакомому, управляющему пятиметровым яхтом. Несмотря на то, что это разрешено законом, неопытность женщины привела к потере контроля во время острого поворота, в результате чего катер врезался в берег реки.

Множество спасательных машин из службы спасения на воде и пожарной службы приняли участие в спасательной операции, а также помогал прохожий на водном мотоцикле. Яхту в конце концов отбуксировали водная полиция. Река Майн была закрыта для всех видов водного транспорта на полчаса в воскресенье во время спасательной операции.

После инцидента катер был отбуксирован в ближайшую баварскую мастерскую для осмотра и ремонта. Несмотря на происшествие, живописные виды реки Майн, особенно в Баварии, остаются популярным местом для любителей водных прогулок.

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