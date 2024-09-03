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Ядерная электростанция EPR, расположенная во Франции, находится в процессе ввода в эксплуатацию и планируется подключить к электросети в осенний сезон.

 and  Anne Legman
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Ядерная электростанция EPR, расположенная во Франции, находится в процессе ввода в эксплуатацию и планируется подключить к электросети в осенний сезон.

К настоящему времени европейский пресс-реактор (EPR) в Фламанвиле проектируется на достижение примерно четверти его максимальной мощности. Для полной мощности потребуется несколько месяцев, но EDF воздерживается от предоставления точного графика.

Строительство этого EPR началось в 2007 году, первоначально планировалось к запуску в 2012 году. Однако последний прогноз EDF указывает на общую стоимость в 13,2 миллиарда евро, примерно в четыре раза превышающую первоначально запланированную стоимость. В 2020 году французский суд аудиторов предложил более существенную сумму в 19 миллиардов евро в качестве фактической стоимости.

Французское управление по ядерной безопасности потребовало от EDF заменить крышку реактора к 2026 году после обнаружения трещин в стальной конструкции.

EPR в Фламанвиле, способный производить 1600 мегаватт, станет самым мощным ядерным реактором во Франции. В настоящее время во всем мире работает три действующих EPR-реактора, один в Финляндии и два в Китае. Франция может похвастаться 56 ядерными реакторами и планирует построить еще 14, используя упрощенную модель EPR.

EDF недавно скорректировала свой прогноз производства электроэнергии из ядерных источников на этот год, теперь оценивая его в 340-360 тераватт-часов к 2024 году. Ранее их прогноз ожидал 315-345 тераватт-часов. По словам Режи Клеманта, вице-президента ядерного дивизиона EDF, "Выполнение других 56 реакторов превзошло наши ожидания".

Строительство дополнительных 14 упрощенных EPR-реакторов, запланированных Францией, должно произойти в различных местах, включая, возможно, Фламанвиль. Несмотря на трудности и рост затрат, связанные с EPR в Фламанвиле, Франция остается приверженной расширению своей ядерной мощности.

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