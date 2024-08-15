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Я здесь, чтобы выполнять свою работу.

 and  Mark Rodriguez
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Новичок Баварии Майкл Олисе ожидается сиять в Мюнхене так же, как он делал это с Францией на...
Новичок Баварии Майкл Олисе ожидается сиять в Мюнхене так же, как он делал это с Францией на недавних Олимпийских играх.

- Я здесь, чтобы выполнять свою работу.

Новичок клуба Михаэль Олисе не обращает внимания на сообщения о высокой цене, уплаченной за него ФК Байерн. "Я не смотрю на заголовки или цены или что-то в этом роде", - сказал 22-летний игрок, официально представленный прессе за день до матча первого раунда Munich в Кубке DFB. "Клуб хочет, чтобы я делал свою работу, и это то, для чего я здесь", - сказал он. В пятницу (8:45 PM/ZDF и Sky) рекордный обладатель кубка, который в последнее время часто выбывал на ранних стадиях, будет гостем во второй бундеслиге дебютанта SSV Ulm.

Французский участник Олимпийских игр подписал контракт с Мюнхеном до лета 2029 года. По слухам, ФК Байерн заплатил около 60 миллионов евро, включая бонусы, за него из клуба Премьер-лиги Кристал Пэлас.

Недавно француз убедил на Олимпийских играх в Париже, где он сыграл важную роль в участии хозяев в финале и завоевал серебряную медаль. На пресс-конференции на Säbener Straße он получил торт от спортивного директора Макса Эберля с пятью олимпийскими кольцами. "На Олимпийском турнире он снова продемонстрировал, какой у него уровень", - похвалил Эберл. "Это игрок, который принесет нам много радости".

"Теперь начинается вызов"

Своей игрой на летних играх Олисе приходит в Мюнхен "в отличной форме и здоровый", добавил спортивный директор. Теперь важно как можно быстрее познакомиться с командой и идеями тренера Винсента Компани.

Олисе нашел свое место в раздевалке на Säbener Straße между Гарри Кейном и Лероем Сане. Он уже был принят своими товарищами по команде и тренером. "Я рад, что ты здесь", - сказал тренер Компани, обнимая своего олимпийского медалиста. "Но теперь начинается вызов", - сказал улыбающийся ветеран Томас Мюллер.

Новичок клуба Михаэль Олисе сосредоточен на своей работе в ФК Байерн, несмотря на высокую цену, уплаченную за него. Его контракт с Мюнхеном продлен до лета 2029 года, и он с нетерпением ждет адаптации к команде и идеям тренера Винсента Компани, как было сказано на пресс-конференции.

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