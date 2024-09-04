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ПолитикаНовостиСДПГ

Я выражаю серьезную обеспокоенность растущим влиянием AfD.

В Тюрингии и Саксонии примерно 30% поддерживают Альтернативу для Германии. Канцлер Шольц расставил акценты, назвав три возможных причины этой тенденции.

 and  Melissa Williams
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На первоначальном этапе Шольц открыто обсуждает результаты выборов в Тюрингии и Саксонии. Он только...
На первоначальном этапе Шольц открыто обсуждает результаты выборов в Тюрингии и Саксонии. Он только незначительно комментирует результаты своей СДПГ.

- Я выражаю серьезную обеспокоенность растущим влиянием AfD.

В условиях неопределенности, меняющейся динамики, нерегулируемой миграции и продолжающегося конфликта в Украине: именно эти факторы, по мнению канцлера Олафа Шольца (СДПГ), способствуют росту влияния партии «Альтернатива для Германии», особенно в восточной части страны. Шольц выразил озабоченность успехом партии «АфД» на выборах в Тюрингии и Саксонии, превысившим 30%, и сказал: «Это меня глубоко огорчает».

«Подъем популизма до такой степени — не положительное развитие. Теперь нам всем нужно придумать общий ответ».

Шольц признает, что существенные экономические и социальные преобразования оставляют многих людей недовольными. Он называет переход к снижению выбросов вредных парниковых газов примером, подчеркивая: «Мы должны показать своими действиями, что можем справиться с этим переходом». По его словам, федеральное правительство также должно проявлять контроль над нерегулируемой миграцией. «Я работаю над этим».

Что касается конфликта в Украине, Шольц не намерен менять свою позицию. Он стремится продолжать оказывать военную помощь Украине, сохраняя сдержанный подход. «Это вопрос, который мы должны обсудить. Но я также считаю, что важно быть честным. И я могу подтвердить: я буду придерживаться своего осторожного подхода, но это будет подход, который поддерживает».

Разочаровывающие результаты СДПГ

На выборах в воскресенье партия СДПГ получила 7,3% и 6,1% в Саксонии и Тюрингии, что является худшим результатом партии со времен воссоединения Германии в 1990 году. Результат в Тюрингии даже стал рекордом для худшего результата на любых выборах в земле.

Первое публичное выступление Шольца после выборов состоялось на гражданском диалоге. В понедельник Шольц сначала только выпустил письменное заявление, назвав результаты «разочаровывающими». Одновременно он выразил благодарность за то, что прогнозы, предсказывающие падение СДПГ ниже 5-процентного барьера, не оправдались.

На гражданском диалоге Шольц прокомментировал результаты СДПГ следующим образом: «Я бы хотел, чтобы кампании в Саксонии и Тюрингии имели лучшие результаты. Там был потенциал для большего, так как они действительно старались. Но мы должны признать это».

Партия СДПГ, являющаяся центристской левой партией Германии, серьезно пострадала от результатов выборов. Несмотря на усилия своих кампаний в Саксонии и Тюрингии, они получили лишь 7,3% и 6,1% соответственно, что привело к разочаровывающим результатам.

Признавая влияние плохих результатов СДПГ на выборах в землях, канцлер Шольц (СДПГ) подчеркивает необходимость единства среди политических партий для решения проблем наших дней.

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