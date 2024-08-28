- "Я воплощаю закон": Мола Адебиси провозглашает освобождение

В течение первых двух недель в мифическом лагере джунглей Мола Адебиси больше всего запомнился своей готовностью покинуть лагерь как можно скорее. Но на 13-й день бывший ведущий Viva finally привлек к себе внимание, победив в испытании джунглей вместе с Эриком Штехфестом, Гигой Бирофьо и Торстеном Легатом. Но на этом сюрпризы не закончились: Адебиси также поделился своими взглядами на феминизм. С Spoiler: он не сторонник.

Мифический лагерь джунглей и феминизм: позиция Адебиси

"Я не верю в феминизм", - заявил он. Выражения его товарищей по лагерю отражали смесь беспокойства по поводу предстоящего обсуждения и раздражения от необходимости слушать это. Почти 51-летний мужчина, который скоро снова станет отцом, похвастался, что его жена - его "королева, но я - закон". Итак, что это значит? Возможно, он не управляет домом, но роли четко определены. "Но когда мы оба в машине, моя жена говорит: 'Я не буду заправлять эту машину, это твоя работа'. Она не хочет. Она румынка, такова уж там традиция". Адебиси не смог объяснить, почему румынские женщины не любят заправлять машину, но это не помешало ему поделиться своей историей про машину.

"Я не хочу делать то, что делает женщина. Я не могу. И женщина не должна делать то, что делает мужчина. Это невозможно", - заявил он, а затем перешел к статистическим данным. Некоторые профессии доминируют мужчины, а другие - женщины. А что насчет мужчины- акушера, спросил он своих женских собеседниц.

Сару Кнаппик особенно разозлили заявления Адебиси. Она считает его "устаревшие взгляды" сложными. "Кто сказал этому парню: это женщина из сказки, это мужчина из сказки. Есть много разных женщин, есть много разных мужчин. И это нормально", - сказала Кнаппик.

Сара Кнаппик расстроена

Гига Бирофьо, знаменитый итальянец из шоу знакомств, кратко выразил свое мнение. Хотя его отец работал, а затем отдыхал, его мать также была ответственна за домашние дела и воспитание детей наряду со своей работой. В глазах Адебиси женщина "просто превосходит мужчину", заключил Гига, а затем дал совет всем зрителям. "Самое главное, ребята, просто выражать любовь. Вот и все, что нужно ребенку", - сказал он.

Что касается заявлений Адебиси, Эрик Штехфест остался молчаливым. "Я не хочу комментировать, иначе это escalate", - пробормотал он, лежа на гамаке. Возможно, он не согласен с взглядами своего товарища по лагерю. Ранее Штехфест много говорил о том, как обращаться с традиционными гендерными ролями. Он и его жена Эдит ведут "современный брак", как он выразился в прошлом интервью.

"Несмотря на решительную позицию Молы Адебиси по поводу феминизма, его храбрость была очевидна в победе в испытании джунглей".

"Несмотря на несогласие Сары Кнаппик с взглядами Адебиси на гендерные роли, она восхищалась его честностью в их выражении".

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