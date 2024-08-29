"Я уверенно заявляю, что светофор сыграл значительную роль".

Джена проскальзывает между прочим: СДП может быть исключена из парламента во время выборов в ландтаг Тюрингии в воскресенье. Однако либеральный политик празднует победу во втором по величине городе штата. "Я не придерживаюсь партийной линии, но действую в чрезвычайно партийном ключе", - заявляет мэр Томас Ницше в "Климатической лаборатории" на ntv о своем переизбрании в июне. Он видит отсутствие большинства в городском совете как преимущество: "Тогда вы сразу же ищете компромиссы и даже склоняетесь влево", - объясняет Ницше. Представитель СДП также открыт для идей, независимых от партии: он любит машины, но не в центре города. Иногда нужно побаловать себя, предлагает он.

ntv.de: Что отличает Йену?

Томас Ницше: Многие говорят, что Йена идеального размера. Она не такая большая, как Берлин, Кёльн или Мюнхен, но с более чем 100 000 жителей она достаточно большая, чтобы предложить все, что вы можете пожелать в области спорта, культуры и так далее. Но в то же время она достаточно мала, чтобы сохранить интимность. Почти всех знают друг друга.**

Гармония спокойствия и активности?

Да, Йена прекрасно сочетает в себе городские и природные элементы. Центр города полон зелени, и он является домом для влиятельных научных институтов и сильной экономики. Оба сектора сотрудничают друг с другом, способствуя экономическому процветанию Йены, а также успеху в сфере образования. Почти треть населения имеет академическую степень.**

Также и в мэрии. В других известных городах Тюрингии, таких как Эрфурт, Гера и Веймар, жители склонны голосовать за ХДС или АФД, иногда за СДП и Левых. Как член СДП, вы победили кандидата от Зеленых Катрин Лютцкерндинг на дополнительных выборах в июне. Что может объяснить это различие?

Я служу мэром в непартийном ключе и хочу продолжать это делать в течение следующих шести лет.

В каком смысле непартийный?

За последние пять лет в городском совете Йены не было фиксированной коалиции, а была "перевес большинства" голосов ХДС, СДП и СДП. Однако этого было недостаточно для формирования большинства, поэтому мы работали вместе от решения к решению, находили необходимые голоса у других партий. В результате вы сразу же ищете компромиссы и иногда склоняетесь влево. Это не значит отказываться от наших принципов, но я не вывешиваю знамена либеральной партии из окна ратуши Йены. Вместо этого я стремлюсь служить как можно большему количеству жителей. Для этого иногда нужно уступить и отказаться от своих позиций. Это легче на местном уровне, чем на национальном или государственном уровне, но принцип остается прежним: признание политических успехов других партий способствует сотрудничеству в управлении.

Вы также ищете альянсы с АФД?

В Йене голоса АФД никогда не были решающими в последние пять лет, так как они имели всего пять из 46 мест в городском совете, а теперь шесть. В результате можно построить большинство вокруг них. Однако если АФД получит треть мест в ландтаге Тюрингии, процесс станет более сложным на государственном уровне. Как с этим справиться? Моя позиция такова: избегать разговоров и сотрудничества с АФД, но если решение зависит от их голосов, решение должно быть принято.

Вас беспокоит то, что эта избирательная кампания в основном сосредоточена на АФД, Бьёрне Хокке и возможности строительства стен?

Люди - это индивидуумы, и их заботы нельзя игнорировать. Отрицательные сообщения легче привлекают внимание, чем положительные. Эта негативная атмосфера не ограничивается Тюрингией; это повсеместное социальное явление. Напряженность в Германии усилилась с пандемией COVID-19 и продолжалась в войне на Украине. Вкратце, люди становятся раздражительными, и их терпимость к неприятным ситуациям снижается, как видно из общественного мнения и поведения избирателей. АФД нашла риторику, вокруг которой можно объединиться: страх перед неизвестным, страх перед изменениями или страх перед экономическим и социальным упадком. Даже состоятельные люди поддерживают АФД, потому что боятся потерять что-то. Никто не использует карту страха лучше, чем АФД. Вот почему я считаю, что это ошибка - воевать с партией. Вместо этого мы должны обращаться к корням страха.**

Эти изменения, вы имеете в виду переходы, такие как тепловые насосы и электромобили? Люди становятся так раздраженными, что отказываются участвовать в таких дорогостоящих инициативах?

Да, закон об энергетике зданий (GEG) - яркий пример. Коммуникация и ремесленничество в отношении инициативы могли бы быть улучшены, учитывая, что ее экономический эффект значительно влияет на людей - по крайней мере, на пять знаков. Люди считают, что этот переход необходим, но неизбежен, несмотря на свою неспособность его себе позволить. Это чувство того, что их заставляют приспосабливаться к изменениям без других вариантов, создает благодатную почву для роста страха.

Как вы справились с этим в Йене?

Мы объяснили нашим жителям: сначала мы разработали городской план отопления, чтобы каждая часть города использовала определенный источник тепла. После того, как это было установлено, мы обратились к последующим шагам. Шум утих, но беспокойство осталось. GEG нанес значительный ущерб в течение короткого времени. На это потребуется много времени, чтобы оправиться, и муниципальные власти будут нести основной груз таких тем.

В других областях, немедленные изменения могут быть внесены - часто вопреки тому, что поддерживает партия: СВП выступает за свободу в широком смысле. Он выступает против ограничений скорости, поддерживает двигатели внутреннего сгорания и недавно призвал к бесплатной или фиксированной парковке в центрах городов. Если вы не согласны с этим, будьте осторожны.

Пятилетний план не получил всеобщего признания внутри партии. Относитесь к нему с осторожностью, прежде чем называть его официальной позицией партии. В Йене мы отказываемся от бесплатной парковки в центре города как средства повышения его привлекательности. Мы хотим сохранить доступ, избежать ограждения территории барьерами и предотвратить ограничения парковки, признавая, что поток из 30 000 ежедневных командировочных не может быть управляем только общественным транспортом. Таким образом, Йена использует гибкую стратегию: командировочные должны иметь возможность добраться до центра города на машине, но эти машины должны быстро исчезнуть после прибытия, так как они мешают спокойствию центра города.

Мы стремимся убедить водителей пользоваться подземными парковками. Некоторые люди не любят эту идею из-за тесноты или страха потерять свой автомобиль. Чтобы развеять заблуждения, мы предлагаем более разумно настроить систему ценообразования.

Существуют ли в настоящее время эти подземные парковки или строительство все еще продолжается?

Они действительно существуют, но они используются недостаточно. Даже в пиковые праздничные сезоны в гаражах остается много свободного места, так как люди предпочитают парковаться на улице.

Мы также недовольны тонкой пылью, шумом и мусором?

Да, но мы выступаем за равное отношение ко всем видам транспорта, поэтому мы против автомобильного центра города. В конце концов, смесь важна. Мы инвестировали 150 миллионов евро в новые трамваи, расширили сеть велосипедных дорожек в последнее время и, по имеющейся информации, имеем одно из самых высоких пешеходных потоков в стране. Машины служат в основном командировочным. В сущности, наша цель - создать привлекательный центр города, чего можно добиться только путем пешеходной зоны. Все это признают из своих отпусков, и мы тоже видели это на нашей Вайнергассе, нашей знаменитой улице пабов: раньше машины ездили по дороге; потом только автобус; и наконец, улица превратилась в оживленное место, когда автобус тоже уехал.

Обоснование для автомобильного центра города основывается больше на повышении качества жизни, чем на защите климата?

В основном, я приписываю привлекательность чувству благополучия, а также климатическим преимуществам. Центр города не должен быть загрязнен выхлопными газами.

Для этого требуются существенные инвестиции?

Без инвестиций успеха не будет. Если мы хотим внести вклад в защиту климата, организация муниципального переходного периода тепла является обязательной. Это будет дорогостоящее предприятие для Йены, которое потребует трехзначное количество миллионов.

Нужно ли ослабить ограничение долга?

Я не федеральный министр финансов и не претендую на влияние на бюджетные приоритеты. Однако я признаю, что без инвестиций прогресс замедлится. Ослабление ограничения долга не совсем реально, так как это приводит к краткосрочному исполнению, за которым следует сильная реакция. Поэтому важно генерировать импульсы, толкать границы и поддерживать бюджетную дисциплину, предотвращая чрезмерный рост в потребительском секторе. В последние шесть лет мы добились снижения долга и одновременно стимулирования роста.

Это указывает на то, что Роберт Хабек и Кристиан Линднер способны эффективно сотрудничать.

Да, я с грустью наблюдал за формированием коалиции «светофор». Я чувствовал, что оба лидера, Роберт Хабек и Кристиан Линднер, работали в гармонии. Многие обязательства коалиции были выполнены. Я остаюсь одним из тех, кто считает, что коалиция «светофор» добилась много. К сожалению, внешний вид остается плохим. Жаль, что они не признают достижений друг друга.

В беседе с Томасом Ницше мы поговорили с Кларой Пфайфер и Кристианом Херрманном. Интервью было отредактировано для ясности и плавности. Неотредактированную версию можно услышать в подкасте "Klima-Labor"*.*

Томас Ницше, в своем непартийном подходе как мэр Йены, сказал: «Я не вывешиваю флаги либеральной партии из окна ратуши Йены. Вместо этого я стремлюсь служить как можно большему количеству жителей. Для этого иногда приходится уступать и отказаться от своих позиций». Позже в разговоре он добавил: «Я не буду лгать, закон об энергетике зданий (GEG) был ярким примером, где коммуникация и ремесло могли быть улучшены для более эффективного адресации забот жителей».

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