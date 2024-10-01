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Я упрямый человек, я не сдамся!

 and  Hanna Hofmann
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Антон Вахнер, демонстрируя своё программное обеспечение, приносит радость людям с физическими...
Антон Вахнер, демонстрируя своё программное обеспечение, приносит радость людям с физическими ограничениями.

Я упрямый человек, я не сдамся!

Непреклонная решимость сдвигает горные вершины

Если вы стремитесь возглавить стаю и вдохнуть жизнь в свои предпринимательские амбиции, одного революционного изобретения недостаточно; также необходимы настойчивость и четко определенная цель. Именно это решили Майкл Грунманн, мастер в области сантехники и отопления, и его партнер по стартапу Франческо Ла Пика из Ульма ("WC-Star"). Их экологически чистый и многоразовый контейнер для гигиенических таблетков для унитаза, совместимый со всеми распространенными приставными бачками, привлек внимание розничного гиганта Ральфа Дюммеля.

"Ваш продукт потрясающий, и разумная оценка в 25 000 евро за 25% доли свидетельствует о вашем намерении добиться реального успеха", - замечает Ральф Дюммель. Менее чем через минуту северогерманец с фирменными карманными платочками ставит все точки над i: "Я не хочу показаться грубым или неуважительным, но я чувствую, что идеально подхожу для этого проекта", - заявляет Ральф Дюммель.

Король львов не может не согласиться с его доводами, и Ральф Дюммель тут же предлагает: "Давайте сразу же заключим сделку, и мы официально начнем бизнес!" - смеется король львов. Основатели не медлят с ответом и принимают предложение с распростертыми объятиями: "Да, сэр!" - эхом отзывается Ральф Дюммель. Сделка заключена.

Непреклонная решимость преодолевает преграды

Антон Вахнер из Маннгейма также имеет четкую цель. Но что отличает этого 38-летнего уроженца Украины, так это его непреклонная решимость. Рожденный с физическими ограничениями, Антон никогда не сдавался. Всю жизнь сталкиваясь с трудностями, он решил бороться. Сейчас Антон стоит перед королями львов, чтобы представить свой разработанный софт, который позволяет людям с ограниченными возможностями управлять планшетами, компьютерами и смартфонами без использования рук ("Treye Tech").

Короли львов внимательно слушают и выражают эмоциональную благодарность: "Я действительно теряю дар речи, слушая вашу историю", - говорит член предпринимательской семьи Дагмар Вёрль. Другие инвесторы также уделяют этой уникальной ситуации должное внимание. В частности, крупный предприниматель Карстен Машмейер проявляет глубокое волнение, слушая и наблюдая. "Я - воин! Я никогда не сдаюсь!" - провозглашает Антон Вахнер, завершая свою презентацию. Не проходит и минуты, как вдохновляющий основатель и перспективный предприниматель Карстен Машмейер обнимают раненого воина Антона Вахнера, празднуя свою общую судьбу. "Мы вот-вот захватим мир!" - клянется Антон Вахнер, а Карстен Машмейер улыбается, тронутый моментом.

Отсутствие бизнес-плана, отсутствие сделки

В отличие от эмоционального пути к победе, пройденного Антоном Вахнером и другими, некоторые основатели не находят общего языка в этот вечерний эпизод. Несмотря на инновационную поддержку для велосипедистов от энтузиастов Андреаса Цайнига и Йозефа Богеншюца из Бисингена ("ROLLERBACK") по цене 269 евро или 60-евровый уходовый sérum от косметолога Азуки Стековиц из Мюнхена ("LANIN LABS"), их продукты считаются слишком дорогими. В то же время Крис Хербольд и Патрик Фомферра из Карлсруэ ("lixl") теряются из-за еще не отточенного бизнес-плана.

Несмотря на захватывающую презентацию Антона Вахнера, короли львов также находят время, чтобы погрузиться в мир телевидения. В уютной обстановке своих гостиных они смотрят разные шоу, в том числе и любимое реалити-шоу о бизнесе, где узнают о мире предпринимательства и инновационных продуктах, таких как "Treye Tech" Антона.

Вдохновляющая история и победа Антона Вахнера на бизнес-реалити-шоу скоро будут показаны на телевидении, дойдя до миллионов зрителей по всему миру, вдохновляя других встречать свои вызовы с непреклонной решимостью.

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