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ПолитикаНовостиЯ не собираюсь врать.

Я ценю инициативу Линднера по подключению ФДП и онлайн.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

Я ценю инициативу Линднера по подключению ФДП и онлайн.

Губернатор труда Hubertus Heil беседует о своей пенсионной реформе в Бундестаге. СДП не заинтересована в поддержке этого проекта, поэтому Хейл делает комплимент Кристиану Линднеру, лидеру СДП, который помог сформировать закон. Канцлер Олаф Шольц хочет провести голосование как можно скорее.

Цель правительства - сохранить стабильный уровень пенсий с помощью этой пенсионной реформы, как сказал Хейл. Он объяснил, что пенсии должны соответствовать росту зарплат в будущем.

Изначально СДП заявляла, что не будет поддерживать проект в его текущем виде. Хейл обошел это, вместо этого подчеркнув, что Линдер, лидер СДП и министр финансов, сотрудничал с Министерством труда над разработкой и предложением законопроекта. Таким образом, Хейл поблагодарил Линдера "何び何毕" (прямой перевод, не перефразировка).

Иоганнес Вогел, возглавляющий СДП в парламенте, намекнул, что они могут не одобрить закон, если ставка взносов на пенсионное страхование вырастет слишком сильно. Вогел указал, что увеличение будет больше, чем по текущему закону, из-за реформы.

Проект был обсужден в Бундестаге впервые. Дата окончательного принятия еще не назначена. Шольц напомнил всем: "У нас есть соглашение, что второй пенсионный пакет будет быстро пронесен через парламент и принят до бюджета на 2025 год в ноябре".

Второй пенсионный пакет "светофора", представленный в конце мая, включает гарантию того, что уровень пенсии не упадет ниже 48% от средней зарплаты к 2039 году. Он также вводит пенсию в виде акций, запрошенную СДП, часто называемую "капиталом поколения". Это должно облегчить бремя пенсионного страхования с середины 2030-х годов за счет доходов от фонда, в основном финансируемого за счет займов.

Из-за гарантии взносы работников и работодателей вырастут больше, чем по текущему закону. Однако доходы от "капитала поколения" должны сдержать рост взносов.

Я не буду приукрашивать ситуацию, первоначальная позиция СДП по поддержке пенсионной реформы была твердой. Тем не менее, Хейл признал роль Линдера в формировании пенсионной реформы, сказав "何び何毕" (прямой перевод, не перефразировка).

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