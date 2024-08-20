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"Я студент, он богатый человек", - это перефразирование заявления Дженни Элверс относительно ее связи с Farin Holiday.

Про личную жизнь знаменитой рок-группы 'Die Ärzte' почти нет информации. Во время телешоу Дженни Элверс рассказала о своих романтических отношениях с membres band Farin Urlaub.

 and  Viktoriya Miller
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Дженни Элверс и Фарин Урлауб, вокалист 'Die Ärzte', встречались в течение четырех лет.
Дженни Элверс и Фарин Урлауб, вокалист 'Die Ärzte', встречались в течение четырех лет.

- "Я студент, он богатый человек", - это перефразирование заявления Дженни Элверс относительно ее связи с Farin Holiday.

На выходных грядущего уик-энда группа The Doctors, созданная в 1982 году под руководством Фарина Урлаuba и Бела Б., снова выйдет на сцену в Берлине. Они не выступят где попало, а на территории бывшего аэропорта Темпельхоф, перед аудиторией из примерно 60 000 человек. И они не запланировали один концерт, а три.

Успех группы в немецком роке бесспорен, но они сумели сохранить свою частную жизнь в тайне. Одним из немногих известных фактов о Беле Б., чьим настоящим именем является Дирк Фelsenheimer, является то, что он отец. Что касается Фарина Урлаuba, ранее известного как Ян Веттер, его отношения с актрисой Дженни Элверс стали достоянием общественности.

Дженни Элверс: "Никто не знал"

В предстоящем эпизоде шоу NDR "Глубоко и ясно", который выйдет в сентябре и уже доступен в библиотеке ARD, Элверс раскрывает некоторые подробности своего прошлого с музыкантом. Она встретила его в 80-х годах, когда еще училась в школе. "Мне было 17, 18 лет", - говорит она и добавляет: "Просто обычный подросток".

Урлауб был ее "первым парнем", признается Элверс. Несмотря на их четырехлетние отношения, об этом никто не знал. Она встретила его "на концерте. Это было очень волнующее время, потому что они были на пике своей карьеры, гастролировали с 'Westerland'.

Они оставались на связи, хотя и не так легко, как сейчас: "У нас не было мобильных телефонов, только большая оранжевая трубка с длинным шнуром. Мои родители всегда слушали, когда я говорила по телефону". Они также писали письма.

Фарин Урлауб жил с семьей Дженни Элверс

"Потом The Doctors распались, и Ян... переехал в мою комнату в моем доме", - раскрывает Элверс. Самым большим вызовом не была разница в возрасте, а их совершенно разные образ жизни. "Я все еще была в школе, он был на пике своей карьеры, только что покинув группу", - объясняет она и добавляет: "Он был миллионером с кучей времени, я была студенткой. И не в Берлине или каком-то большом городе, а в Луненбургской пустоши, в Амелингхаузене, в моей комнате, с моими родителями, моим младшим братом и моей бабушкой, все еще живущими там".

Эта ситуация продлилась несколько месяцев, говорит Элверс. "Потом он купил дом в Луненбургской пустоши, прямо рядом. Вот тогда я и переехала из комнаты в свой собственный дом. Это был мой первый вкус взрослой жизни", - добавляет она.

Элверс говорит о Урлаубе только хорошее. "Мы много путешествовали вместе. В самом деле, я многому у него научилась. Он очень начитанный, очень умный человек", - говорит она. "Я действительно его любила", - подтверждает Элверс. Вот почему их отношения оставались скрытыми от прессы - "потому что я не хотела стать знаменитой из-за какого-то мужчины". Она чувствовала себя "деревенской девушкой", неуверенной в себе: "Что я могла ему предложить?" Лишь когда она сама стала знаменитой как "Королева пустоши", она обрела "правильный уровень самоуверенности".

Позже Элверс стала известна своими ролями в фильмах "Бейся в райские двери" и "Жестко", а также в комедийном сериале "Никола". Она также появилась в различных реалити-шоу. Среди ее высокопрофильных партнеров после развода - Дитер Болен, Хайнер Лотарбах и Томас Д из Fantastic Four. С Алексом Джолигом, участником "Большого брата" из первого сезона, у нее есть единственный ребенок, сын, родившийся в 2001 году. Она была замужем всего один раз, с 2003 по 2014 год, за своего бывшего менеджера Гёца Элбертсхейгена.

Эта статья была первоначально опубликована на ntv.de

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