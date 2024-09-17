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"Я столько же изнасиловал, сколько и другие люди в этом зале, утверждает француз, обвиняемый в массовом изнасиловании своей жены".

В результате тщательно мониторимого процесса, Доминик Пелико, француз, обвиненный в подсыпании наркотиков своей жене и принуждении многих незнакомцев к сексуальному насилию над ней в течение длительного времени, признался во многих преступных обвинениях против него во вторник, как сообщают...

 and  Ann Bradley
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Обновляемое сообщение CNN
Обновляемое сообщение CNN

"Я столько же изнасиловал, сколько и другие люди в этом зале, утверждает француз, обвиняемый в массовом изнасиловании своей жены".

Пелеко был должен появиться в суде неделю назад по делу, вызвавшему переполох во Франции, но его появление было отложено из-за проблем со здоровьем. Он появился в суде с тростью.

Согласно BFM TV, чей репортер присутствовал в здании суда, 71-летний Пелеко признал все обвинения. Он заявил: "Я признаю, что я изнасиловщик, как и все остальные в этом помещении".

Прокуратура утверждает, что Пелеко рекламировал секс со своей женой на веб-сайте и записывал изнасилования. Кроме Пелеко, обвинения предъявлены еще 50 мужчинам, и процесс происходит в южном городе Авignon. Пока ни один из других мужчин не прокомментировал свои обвинения.

Бывшая жена Пелеко, Гизель Пелеко, сейчас 72 лет, потребовала публичного суда, чтобы разоблачить его и других мужчин, обвиняемых в изнасиловании.

Из-за проблем со здоровьем Пелеко судебные заседания несколько раз откладывались на прошлой неделе. Его адвокат ранее упоминал, что Пелеко собирался использовать слушание, чтобы извиниться перед своей семьей.

Несмотря на скандал во Франции и Европе, процесс против Пелеко и других обвиняемых происходит в Авignon. скандал вызвал международную озабоченность из-за своего масштаба.

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