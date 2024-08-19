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"Я получала угрозы": певица Бебе Рекша выражает гнев из-за своего опыта в Мюнхенском аэропорту

В аэропорту Мюнхена американская певица Бебе Рекша поделилась в Instagram своим опытом дискриминации от сотрудника службы безопасности. После этого она связалась с авиакомпанией Lufthansa, чтобы разрешить проблему, и воздушный перевозчик стремился уладить ситуацию.

 and  Viktoriya Miller
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- "Я получала угрозы": певица Бебе Рекша выражает гнев из-за своего опыта в Мюнхенском аэропорту

Биби Рекса полностью разобралась на выходных в Instagram, прямо адресуясь к Lufthansa: она сняла себя плачущей в аэропорту Мюнхена для своих историй, опубликовав видео. "Я испугалась, потому что подумала, что сотрудник службы безопасности албанец", - сказала она вnow удаленных клипах, как показывают скриншоты. Она заговорила с ним на албанском, и теперь он не позволял ей сесть на рейс.

С почти 12 миллионами подписчиков в Instagram, нью-йоркская коренная албанка уже писала песни для Селены Гомес и Эминема и широко признана в США. Она подозревает, что в инциденте в Мюнхене сыграла роль расизм. "Я думаю, это случай ненависти, потому что я албанка", - добавила 34-летняя Биби Рекса в свой видеоролик, как сообщают совпадающие новостные источники. Она узнала, что человек работает в ATSG, компании, подрядчике Lufthansa. Окружающие сотрудники Lufthansa казались равнодушными. Сотрудник отказался назвать свое имя и якобы психологически давил на нее. Авиакомпания сразу же ответила на обвинения и связалась с Биби Рексой напрямую.

Сотрудник Lufthansa злоупотребил своей властью, заявила Биби Рекса

"В настоящее время мы внутренне расследуем обвинения", - сказал представитель Lufthansa журналу stern. "Мы не терпим никаких дискриминационных действий". Но он был тверд: "Биби Рекса благополучно села на свой рейс и вовремя. Все пассажиры, летящие в США и Канаду, проходят проверку документов перед тем, как попасть в зону вылета в аэропорту Мюнхена".

Музыкант уже снова высказалась по этому поводу в США. Она написала в другой истории Instagram, что никогда не чувствовала себя более эмоционально истощенной, и призвала Lufthansa провести тщательное расследование и найти человека, злоупотребившего своей властью. "Просто извиниться в этот раз недостаточно", - заявила поп-звезда.

Представитель Lufthansa пока не сообщает, был ли назван виновный сотрудник, какие санкции будет иметь инцидент и сколько продлится внутреннее расследование.

♪ Биби Рекса неоднократно пела "Baby, baby, baby" и "I know" в своих историях Instagram, выражая свое разочарование после инцидента. ♪ Вскоре Биби Рекса написала еще один пост в Instagram, сказав: "Я не делюсь этим, чтобы пожаловаться, а чтобы осветить несправедливость и убедиться, что это больше не повторится".

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