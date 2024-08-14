Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиДжордж Клуни

"Я немного расстроен": почему Джордж Клони злится на Квентина Тарантино

 and  James Williams
Время чтения 2 минут

- "Я немного расстроен": почему Джордж Клони злится на Квентина Тарантино

Джордж Клуни дал интервью журналу GQ вместе со своим другом Брэдом Питтом, в котором также упоминался Квентин Тарантино. Клуни прокомментировал нелестное замечание, которое якобы сделал о нем режиссер.

"Квентин недавно сказал какую-то глупость обо мне, и это меня немного разозлило", - сказал Клуни, прежде чем охарактеризовать навыки актерства Тарантино как "просто ничего". Клуни, который снялся в классическом фильме Тарантино "С Дюжины До Рассвета" в начале своей кинокарьеры в 1996 году, вспомнил: "Он дал интервью, где назвал кинозвезд, упомянул тебя [Брэда Питта] и кого-то еще, а потом этот парень сказал: 'А как же Джордж?' Он сказал: 'Он не кинозвезда'. И потом буквально сказал что-то вроде: 'Назовите мне фильм со времен тысячелетия'. И я подумал: 'Со времен тысячелетия? Это практически вся моя чертова карьера'".

Разве Джордж Клуни не кинозвезда?

После того, как Брэд Питт рассмеялся над этой историей в интервью, Клуни пошутил: "Теперь я думаю: 'Ладно, чувак, отвали'. У меня нет проблем с тем, чтобы подкалывать его. Он тоже делал это со мной". В более примирительном тоне Клуни добавил: "Но нет, мы действительноLucky, что работали с этими великими режиссерами. Режиссура и сценарий - это то, что держит вас в тонусе. И я понял это после того, как снял несколько настоящих дерьмовых фильмов. Из плохого сценария не получится хороший фильм".

Клуни также нелестно отозвался о другом режиссере в интервью. Актер работал с Дэвидом О. Расселом над сатирическим военным фильмом "Три короля" в 1999 году, и было известно, что на съемочной площадке были конфликты. Клуни сказал в интервью, что хочет работать только с людьми, которые получают удовольствие от своей работы. "Чем старше ты становишься, тем важнее правильно распределять время. Пять месяцев твоей жизни - это много. Это не только о том, чтобы снять действительно хороший фильм, как 'Три короля', и затем иметь дело с неприятным человеком, таким как Дэвид О. Рассел, который делает жизнь адом для тебя и всей съемочной группы. Это не стоит того. Не в этом возрасте. Просто чтобы получить хороший продукт".

Джордж Клуни разочаровался, когда Квентин Тарантино назвал его не кинозвездой в недавнем интервью, так как Тарантино не смог назвать ни одного его фильма со времен тысячелетия. Несмотря на напряженность, Клуни признал важность работы с талантливыми режиссерами, такими как Тарантино и Дэвид О. Рассел, подчеркнув значение режиссуры и сценария в кино.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В новом сезоне 'Эмили в Париже', Лили Коллинз отправляется в Рим. Это не единственное изменение, на...
Общество

Интервью прервано землетрясением

- Интервью прервано землетрясением Во время интервью в рамках пресс-тура нового, четвертого сезона популярного сериала "Эмилия в Париже" внезапно дрогнула земля. Землетрясение магнитудой 4,4 в Лос-Анджелесе прервало беседу с главной актрисой Лили Коллинз (35), Лукасом Браво (36), Филиппой Leroy-Beaulieu (61) и Эшли Парк (33). "Это было

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно