- "Я немного расстроен": почему Джордж Клони злится на Квентина Тарантино

Джордж Клуни дал интервью журналу GQ вместе со своим другом Брэдом Питтом, в котором также упоминался Квентин Тарантино. Клуни прокомментировал нелестное замечание, которое якобы сделал о нем режиссер.

"Квентин недавно сказал какую-то глупость обо мне, и это меня немного разозлило", - сказал Клуни, прежде чем охарактеризовать навыки актерства Тарантино как "просто ничего". Клуни, который снялся в классическом фильме Тарантино "С Дюжины До Рассвета" в начале своей кинокарьеры в 1996 году, вспомнил: "Он дал интервью, где назвал кинозвезд, упомянул тебя [Брэда Питта] и кого-то еще, а потом этот парень сказал: 'А как же Джордж?' Он сказал: 'Он не кинозвезда'. И потом буквально сказал что-то вроде: 'Назовите мне фильм со времен тысячелетия'. И я подумал: 'Со времен тысячелетия? Это практически вся моя чертова карьера'".

Разве Джордж Клуни не кинозвезда?

После того, как Брэд Питт рассмеялся над этой историей в интервью, Клуни пошутил: "Теперь я думаю: 'Ладно, чувак, отвали'. У меня нет проблем с тем, чтобы подкалывать его. Он тоже делал это со мной". В более примирительном тоне Клуни добавил: "Но нет, мы действительноLucky, что работали с этими великими режиссерами. Режиссура и сценарий - это то, что держит вас в тонусе. И я понял это после того, как снял несколько настоящих дерьмовых фильмов. Из плохого сценария не получится хороший фильм".

Клуни также нелестно отозвался о другом режиссере в интервью. Актер работал с Дэвидом О. Расселом над сатирическим военным фильмом "Три короля" в 1999 году, и было известно, что на съемочной площадке были конфликты. Клуни сказал в интервью, что хочет работать только с людьми, которые получают удовольствие от своей работы. "Чем старше ты становишься, тем важнее правильно распределять время. Пять месяцев твоей жизни - это много. Это не только о том, чтобы снять действительно хороший фильм, как 'Три короля', и затем иметь дело с неприятным человеком, таким как Дэвид О. Рассел, который делает жизнь адом для тебя и всей съемочной группы. Это не стоит того. Не в этом возрасте. Просто чтобы получить хороший продукт".

Джордж Клуни разочаровался, когда Квентин Тарантино назвал его не кинозвездой в недавнем интервью, так как Тарантино не смог назвать ни одного его фильма со времен тысячелетия. Несмотря на напряженность, Клуни признал важность работы с талантливыми режиссерами, такими как Тарантино и Дэвид О. Рассел, подчеркнув значение режиссуры и сценария в кино.

Читайте также: