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Главные темыНовостиХДС

Я не обязан брать на себя ответственность.

Лидер ХСС Маркус Сёдер, также министр-президент Баварии, выразил готовность представлять союз в качестве его кандидата в канцлеры. 'Роль министра-президента мне дорога, но я готов взять на себя бремя руководства страной', - заявил Сёдер на понедельник на ярмарке Гилламоос в Абенсберге, Баварии.

 and  Anne Legman
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Я не обязан брать на себя ответственность.

В 2021 году Зёдер потерпел неудачу в борьбе за пост кандидата в канцлеры Союза, уступив Армину Лашету от ХДС. Зёдер заявил, что подобное состязание больше не повторится, сказав: "Всё будет не так, как в 2021 году". Он считал, что "просто был неправильный кандидат тогда". К сожалению для Лашета, он проиграл федеральные выборы Олафу Шольцу, нынешнему канцлеру от СДПГ.

Общаясь с supporters CSU на народном фестивале, Зёдер подчеркнул единство с Мерцем. "Не важно, кто руководит, важно достичь цели". ХДС и CSU никогда не были так едины, как сейчас.

Зёдер выразил восхищение нынешней единством между ХДС и CSU, подчеркнув их единство. В будущих дискуссиях о лидерстве в Союзе ожидается, что ХДС сохранит свою значительную роль.

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