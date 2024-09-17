"Я, как и другие люди в этой ситуации, обвиняюсь в изнасиловании своей жены", - говорит француз, подвергающийся проверке за предполагаемые массовые изнасилования в браке.

Пеликан, который должен был выступить свидетелем в скандале, потрясшем Францию, перенес свое появление из-за проблем со здоровьем. Он вошел в зал суда с тростью.

Как сообщает BFM TV, присутствовавший в суде, Пеликан, 71 года, признал все предъявленные ему обвинения. Он честно признался: "Я такой же изнасиловщик, как и все остальные в этом помещении".

Обвинение утверждает, что Пеликан использовал веб-сайт, чтобы предложить сексуальные встречи со своей женой и снять издевательства. На скамье подсудимых вместе с Пеликаном находятся еще 50 человек, а судебный процесс проходит в Авignon. Другие обвиняемые пока не прокомментировали свои обвинения.

Бывшая жена Пеликана, Гизель Пеликан, ныне 72-летняя, потребовала публичного процесса, чтобы выставить его и других мужчин, обвиняемых в изнасиловании.

В зале суда Пеликан выразил раскаяние, сказав: "Я приношу извинения своей жене, своим детям и своим внукам за мои действия. Я сожалею о том, что сделал. Я прошу вашего прощения, даже если оно может быть непростительным".

Пеликан обвиняется в различных преступлениях, в том числе в изнасиловании, групповых изнасилованиях и вторжении в частную жизнь путем записи и распространения сексуальных изображений.

Плохое здоровье Пеликана потребовало нескольких переносов его слушания на прошлой неделе. Его адвокат заявил, что Пеликан собирался использовать слушание, чтобы извиниться перед своей семьей.

В зале суда Пеликан поделился своими трудными воспоминаниями о детстве и собственным опытом жертвы изнасилования, время от времени становясь эмоциональным, как сообщают французские СМИ.

В зале суда также выступила Гизель Пеликан, 72 года, выразив свое неверие: "Трудно слышать эти слова из уст Пеликана".

Для многих Гизель Пеликан стала символом борьбы против сексуального насилия во Франции. В субботу сотни людей, в основном женщины, собрались в городах по всей стране, чтобы выразить свою поддержку ей.

Несмотря на скандал, потрясший Европу, в частности Францию, процесс над Пеликаном и другими обвиняемыми продолжается в Авignon. Недавняя волна протестов, возглавляемая Гизель Пеликан, привела к тому, что люди собираются в городах по всей стране, демонстрируя свою солидарность против сексуального насилия.

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