- Я избегаю неблагоприятных ситуаций.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулась ТСВ 1860 Мюнхен под руководством тренера Аргириоса Гянникиса в третьем дивизионе немецкой футбольной лиги, он сохраняет спокойствие относительно своей должности. Он заявил: "Я не задумываюсь о негативных сценариях". Гянникис вспомнил прошлый опыт, когда команда преодолевала подобные трудности и успешно справлялась с ними.

Гянникис присоединился к "Львам" в январе, когда команда занимала 15-е место. Первое поражение под его руководством произошло в девятом матче, но они сохранили место в лиге на предпоследнем туре. В этом сезоне 1860 Мюнхен начал с трех подряд поражений.

По мнению Гянникиса, успех - вопрос терпения. Он признал, что их текущая форма оставляет желать лучшего, так как они не выиграли ни одного матча и не набрали очков. Однако он подчеркнул, что проблема не в недостатке мотивации или тактических ошибках.

Он объяснил: "Не важно, какая основа; важнее то, как игроки действуют в своих позициях, внутри структуры, что гораздо важнее, чем расстановка на поле". Он призвал к более сосредоточенному и решительному подходу в штрафной. Он оптимистично смотрит в будущее и верит, что Мюнхен скоро возьмет инициативу и будет доминировать в игре.

Несмотря на трудный старт сезона, Гянникис полон надежд на будущее и верит, что команда сможет переломить ситуацию. С терпением и сосредоточенным подходом он ожидает, что ТСВ 1860 Мюнхен покажет отличные результаты в предстоящих матчах.

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