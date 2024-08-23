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ОбществоНовостиВ выходные

Я говорю: "Алекса, сыграй "кукурузу" на первом этаже".

Между ржаным хлебом и рецептурными лекарствами: Широкие удивительные чудеса и вызовы семейной жизни. Наши еженедельные твиты дают представление.

 and  Max Becker
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- Я говорю: "Алекса, сыграй "кукурузу" на первом этаже".

Посмотрите на твиты этой недели!

Каждую пятницу мы выбираем твиты, которые привлекли наше внимание за прошедшую неделю. Они могут быть смешными или затрагивать важные темы, но мы считаем, что каждая сторона семейной жизни заслуживает признания и обсуждения. Жизнь не всегда бывает гладко, и мы иногда сталкиваемся с ситуациями, которых бы хотели избежать. Но именно эти опыты формируют нас и могут привести к изменениям в нашем обществе. Вот почему мы стремимся к балансу между юмористическими и размышляющими твитами. Как однажды сказала мама Форреста Гампа, "Жизнь подобна коробке шоколадных конфет, никогда не знаешь, что получишь".

Мы благодарны за ваши семейные истории, которые привносят глубину и богатство в нашу жизнь. И даже если нет перерыва в обязанностях, они все равно делают последний рабочий день перед выходными ярче! По просьбе фаната, мы создали специальную страницу, где можно найти архив наших прошлых твитов.

Ваши письма также сообщают нам, что наши еженедельные твиты служат маркером выходных для многих из вас! 😊

Если у вас есть истории, которые заслуживают большего внимания, чем твит, не стесняйтесь отправлять их нам на [email protected]. Если мы увидим в теме потенциал, как развлекательный, просветительский или важный для широкой аудитории, мы свяжемся с вами. Иногда идеи начинаются как небольшие наблюдения, набирая обороты, когда многие замечают похожую тенденцию или проблему. Мы с нетерпением ждем ваших идей!

Посмотрите видео: В мире социальных сетей множество людей делятся взглядами на свою семейную жизнь. Часто в центре внимания оказываются дети. Но должны ли изображения детей публично condivide на интернете? Stern поговорил с влиятельными личностями Mirella и Alicia Joe о преимуществах и недостатках присутствия детей в онлайн-пространстве.

Выходные — это время облегчения для многих, которые ждут наших еженедельных твитов, служащих маркером. Иногда события и дискуссии, начатые в Twitter, выходят за рамки одного твита, приводя к более глубокому изучению и обмену опытом.

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