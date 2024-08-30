Hyundai i30 Wagon 1.5 Turbo-Basin Dynamic Line Edition - Подходит для пожилых людей

Новый образ 2025 i30

В 2025 году Hyundai i30 получит внешний и технический рестайлинг, но его возраст все же будет заметен. Тем не менее, универсал i30, оснащенный 103-сильным mild-hybrid бензиновым двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, остается желанным выбором для многих водителей на каждый день. Однако топовая модель N Line, которую мы тестировали, несколько переигрывает со спортивным характером.

Первое впечатление

Если вы ищете i30, то модель N Line — идеальный выбор. Эта версия отличается стильным дизайном с высокоглянцевыми черными акцентами, затемненными фарами и окнами, а также динамическими 18-дюймовыми колесами с спортивными шинами Michelin. Роскошь продолжается и в салоне, где вас ждут велюровые сиденья с красной декоративной строчкой и спортивный кожаный руль. Цифровая приборная панель расширена до 10,3 дюйма и оснащена глянцевыми черными поверхностями, имитацией хрома, большим сенсорным экраном и традиционной панелью климат-контроля. Несмотря на слегка устаревший вид, она удобна в использовании. Бонусные баллы за возможность обновления навигации по воздуху, улучшенную систему распознавания велосипедистов и продвинутый адаптивный круиз-контроль, который учитывает повороты и ограничения скорости.

На дороге

1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и 48-вольтовой гибридной технологией обеспечивает плавный ход и достаточную мощность в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Несмотря на 140 л.с. с помощью E-Boost, он не дает той динамики, которую можно было бы ожидать в этом сегменте. N Line не имеет пониженной подвески, и мы обнаружили, что шасси немного жесткое. В сочетании с опционным спортивным сиденьем и более жестким рулевым управлением в спортивном режиме, это может быть более подходящим для Нюрбургринга, чем для ежедневной поездки в хозяйственный магазин. Но i30 остается устойчивым, благодаря функции парусность, что приводит к умеренному расходу топлива — 6,7 литра.

Цена

Базовая модель i30 предлагает достаточно места и технических усовершенствований, чтобы оправдать свою базовую цену в 28 600 евро для 74-сильного бензинового двигателя. Но настоящий i30 расцветает в версии N Line с более мощным бензиновым двигателем и DCT, что приводит к цене выше 35 000 евро.

Конкуренты

На рынке по-прежнему представлен широкий выбор компактных универсалов с бензиновыми двигателями. Главным соперником i30 остается Golf Variant, а также его механические братья — Skoda Octavia и Seat Leon ST. Ford Focus Turnier также является надежным выбором в этом сегменте, теперь укомплектованный mild-hybrid бензиновыми двигателями. Peugeot 308 SW и Opel Astra Kombi от Stellantis — еще несколько вариантов с mild-hybrid бензиновыми двигателями, которые конкурируют с i30 по цене.

Вывод

С возрастом Hyundai i30 может показаться устаревшим, но его преимущества, такие как просторный багажник, современное техническое оснащение и выгодное соотношение цены и качества, делают его достойным выбором в компактном сегменте.

Пятидверный компактный универсал* Длина: 4,59 метра, ширина: 1,8 метра, высота: 1,48 метра, колесная база: 2,65 метра, объем багажника: 602 — 1650 литров* 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами; 103 кВт/140 л.с., максимальный крутящий момент: 253 Нм при 1500 — 3500 об/мин, передний привод, семиступенчатая роботизированная коробка передач* 0-100 км/ч: 9,9 с, Максимальная скорость: 197 км/ч* Расход топлива по циклу WLTP: 5,7 — 6,4 литра на 100 километров, выбросы CO2: 129-145 г/км, стандарт выбросов: Euro 6d* Цена: от 31 990 евро

Вариант N Line i30 с его спортивными акцентами, такими как высокоглянцевые черные акценты и 18-дюймовые колеса, добавляет ему визуальной привлекательности. Для тех, кто ездит на работу, универсал i30 с его двигателями, такими как 103-сильный mild-hybrid бензиновый двигатель и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, по-прежнему остается фаворитом.

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