Перейти к содержанию
Вход Подписаться
АвтоНовостиАвтомобильные транспортные средства

Hyundai i30 Wagon 1.5 Turbo-Basin Dynamic Line Edition - Подходит для пожилых людей

 and  Lauren Adams
Время чтения 3 минут

Hyundai i30 Wagon 1.5 Turbo-Basin Dynamic Line Edition - Подходит для пожилых людей

Новый образ 2025 i30

В 2025 году Hyundai i30 получит внешний и технический рестайлинг, но его возраст все же будет заметен. Тем не менее, универсал i30, оснащенный 103-сильным mild-hybrid бензиновым двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, остается желанным выбором для многих водителей на каждый день. Однако топовая модель N Line, которую мы тестировали, несколько переигрывает со спортивным характером.

Первое впечатление

Если вы ищете i30, то модель N Line — идеальный выбор. Эта версия отличается стильным дизайном с высокоглянцевыми черными акцентами, затемненными фарами и окнами, а также динамическими 18-дюймовыми колесами с спортивными шинами Michelin. Роскошь продолжается и в салоне, где вас ждут велюровые сиденья с красной декоративной строчкой и спортивный кожаный руль. Цифровая приборная панель расширена до 10,3 дюйма и оснащена глянцевыми черными поверхностями, имитацией хрома, большим сенсорным экраном и традиционной панелью климат-контроля. Несмотря на слегка устаревший вид, она удобна в использовании. Бонусные баллы за возможность обновления навигации по воздуху, улучшенную систему распознавания велосипедистов и продвинутый адаптивный круиз-контроль, который учитывает повороты и ограничения скорости.

На дороге

Удлиненный вант с существенным увеличением длины на 4.6 метра, доступный в варианте N Line, Separately отмечается благодаря изящным колесам диаметром 18 дюймов.

1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и 48-вольтовой гибридной технологией обеспечивает плавный ход и достаточную мощность в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Несмотря на 140 л.с. с помощью E-Boost, он не дает той динамики, которую можно было бы ожидать в этом сегменте. N Line не имеет пониженной подвески, и мы обнаружили, что шасси немного жесткое. В сочетании с опционным спортивным сиденьем и более жестким рулевым управлением в спортивном режиме, это может быть более подходящим для Нюрбургринга, чем для ежедневной поездки в хозяйственный магазин. Но i30 остается устойчивым, благодаря функции парусность, что приводит к умеренному расходу топлива — 6,7 литра.

Цена

Базовая модель i30 предлагает достаточно места и технических усовершенствований, чтобы оправдать свою базовую цену в 28 600 евро для 74-сильного бензинового двигателя. Но настоящий i30 расцветает в версии N Line с более мощным бензиновым двигателем и DCT, что приводит к цене выше 35 000 евро.

Конкуренты

На рынке по-прежнему представлен широкий выбор компактных универсалов с бензиновыми двигателями. Главным соперником i30 остается Golf Variant, а также его механические братья — Skoda Octavia и Seat Leon ST. Ford Focus Turnier также является надежным выбором в этом сегменте, теперь укомплектованный mild-hybrid бензиновыми двигателями. Peugeot 308 SW и Opel Astra Kombi от Stellantis — еще несколько вариантов с mild-hybrid бензиновыми двигателями, которые конкурируют с i30 по цене.

Вывод

С возрастом Hyundai i30 может показаться устаревшим, но его преимущества, такие как просторный багажник, современное техническое оснащение и выгодное соотношение цены и качества, делают его достойным выбором в компактном сегменте.

Пятидверный компактный универсал* Длина: 4,59 метра, ширина: 1,8 метра, высота: 1,48 метра, колесная база: 2,65 метра, объем багажника: 602 — 1650 литров* 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами; 103 кВт/140 л.с., максимальный крутящий момент: 253 Нм при 1500 — 3500 об/мин, передний привод, семиступенчатая роботизированная коробка передач* 0-100 км/ч: 9,9 с, Максимальная скорость: 197 км/ч* Расход топлива по циклу WLTP: 5,7 — 6,4 литра на 100 километров, выбросы CO2: 129-145 г/км, стандарт выбросов: Euro 6d* Цена: от 31 990 евро

Интерьер создает спортивную атмосферу. Рабочая зона кажется слегка загрязненной.

Вариант N Line i30 с его спортивными акцентами, такими как высокоглянцевые черные акценты и 18-дюймовые колеса, добавляет ему визуальной привлекательности. Для тех, кто ездит на работу, универсал i30 с его двигателями, такими как 103-сильный mild-hybrid бензиновый двигатель и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, по-прежнему остается фаворитом.

Из-за тесно установленных сидений в Hyundai i30 вы испытываете ощущения, подобные ощущениям в спорткаре.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Хендай представил обновление для модели i30, дебютировавшей в 2017 году, для модель года 2025
Авто

Hyundai i30 Combi 1.5 T-GDI N Line: Подходит для водителей пожилого возраста

Hyundai i30 Combi 1.5 T-GDI N Line: Подходит для водителей пожилого возраста Hyundai обновил i30 для модели 2025 года, сохранив при этом тонкие изменения. С большим багажником, современными техническими функциями и разумным соотношением цены и качества он по-прежнему остается привлекательным вариантом в сегменте компактных автомобилей. Серия i30, которой уже

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Будущие спорткары Alfa Romeo получат вдохновение от необычного Alfa Romeo 33.
Авто

Маленький драгоценный камень Alfa Romeo: Альфа Ромео-младший служит предшественником

Маленький драгоценный камень Alfa Romeo: Альфа Ромео-младший служит предшественником Альфа Ромео планирует превратиться в глобальный люксовый бренд, как заявил CEO Жан-Филипп Импарато. Он планирует представить новую модель каждый год, а в этом году в центре внимания будет модель начального уровня. Кроме того, есть еще более интригующие разработки впереди. В последнее

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Технология стабилизации в прицепах способна помочь неустойчивому beträ Libero в возвращении на...
Авто

Системы против Шлингера проходят испытания в ADAC, но не все полностью убеждены.

Системы против Шлингера проходят испытания в ADAC, но не все полностью убеждены. Антиколебательные Механизмы также Помогают Держать Прицепы на Курсе в Тяжелых Условиях Вождения, но их Эффективность Различается. ADAC Оценил Различные Системы Стабилизации. В Германии число зарегистрированных прицепов неуклонно растет, и сейчас их зарегистрировано 8,4 миллиона, в том числе

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Системы антишлингеров проходят оценку ADAC - не все одобряют результаты
Авто

Системы антишлингеров проходят оценку ADAC - не все одобряют результаты

Системы антишлингеров проходят оценку ADAC - не все одобряют результаты Анти-разворотные системы жизненно важны для поддержания тяжелых прицепов на правильном курсе даже в сложных дорожных условиях. Однако их эффективность варьируется. ADAC протестировал несколько стабилизационных систем. В Германии число зарегистрированных прицепов неуклонно растет - сейчас мы имеем дело с 8,4

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Депортация нарушителей закона из Афганистана, проживающих в Саксонии-Анхальте
Федеральные земли Германии

Депортация нарушителей закона из Афганистана, проживающих в Саксонии-Анхальте

В час зари из аэропорта Лейпциг/Галле отправляется рейс в направлении Афганистана. Этому путешествию сопутствуют двое заключённых из земли Саксония-Анхальт.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Были обнаружены около 400 таблеток экстази, а также различные другие предметы.
Федеральные земли Германии

Правоохранители обнаруживают значительное количество запрещенных веществ в южной части Гессен.

Наркотики, деньги, огнестрельное оружие: правоохранительные органы обнаружили значительное количество незаконных наркотиков в Рецьте. Лица, находящиеся подозрением, ранее разыскивались.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Афганский гражданин, проживающий в Тюрингии, ждет депортации
Федеральные земли Германии

Самолет, перевозящий ссыльного преступника из Тюрингии в Афганистан

В ранние утренние часы самолет вылетел из аэропорта Лейпциг/Галле, направляясь в Афганистан. Среди пассажиров был человек с криминальным прошлым из Тюрингии.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Впервые за три года Германия высылает преступников в Афганистан.
Главные темы

Впервые за три года Германия высылает преступников в Афганистан.

Впервые после ухода талибов Германия депортировала лиц в Афганистан. Действие произошло в одну пятницу утром, что подтвердила официальный представитель правительства Штефан Хеберейст. transistor GSTV нейтрализовались а ран Николай Аферянов.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно