Hyundai i30 Combi 1.5 T-GDI N Line: Подходит для водителей пожилого возраста

Hyundai обновил i30 для модели 2025 года, сохранив при этом тонкие изменения. С большим багажником, современными техническими функциями и разумным соотношением цены и качества он по-прежнему остается привлекательным вариантом в сегменте компактных автомобилей.

Серия i30, которой уже более семи лет, прошла еще один визуальный и технический рестайлинг для модели 2025 года. В частности, в варианте универсал с 103 кВт/140 л.с. мягким гибридным бензиновым двигателем и 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением он по-прежнему остается приятным и желанным ежедневным водителем во многих отношениях. Однако тестируемая топовая версия N Line оказалась чересчур жесткой в спортивном режиме.

Первые впечатления

Если вы выбираете i30, выбирайте версию N Line. Эта модель производит сильное визуальное впечатление. Дополнительные детали из высокоглянцевого черного пластика, темные фары и окна, а также более резкие 18-дюймовые колеса со спортивными шинами Michelin создают ценность, которая переходит и в интерьер с велюровыми кожаными сиденьями с красной прострочкой и спортивным кожаным рулевым колесом. Также включен больший 10,3-дюймовый дисплей приборной панели. Хотя он имеет глянцевые черные поверхности, поддельный хромированный декор и 10,3-дюймовый свободностоящий сенсорный экран и традиционную панель климат-контроля, он выглядит немного устаревшим. Однако им легко управлять. Во всяком случае: навигация i30 теперь может обновляться через OTA, система избежания столкновений теперь распознает велосипедистов, а адаптивный круиз-контроль подстраивается под повороты и скоростные ограничения.

На дороге

Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра усилен впрыском, турбонаддувом и 48-вольтовой гибридной технологией. С гладкой 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением i30 обеспечивает комфорт и достаточную мощность. Однако 140 л.с., несмотря на E-Boost, не обеспечивают той резвости и бодрости, которых следовало бы ожидать в этом классе производительности. Несмотря на отсутствие понижения, мы обнаружили, что подвеска была излишне жесткой. В сочетании с обязательными спортивными сиденьями, которые обхватывают бока, и более жестким рулевым управлением в спортивном режиме, поездка на Нюрбургринг, чтобы оживить поездку в хозяйственный магазин, могла показаться заманчивой. Мы остались дисциплинированными, что также привело к умеренно низкому, но не обязательно минимальному расходу топлива 6,7 литра за счет функции парусность.

Стоимость

i30 может похвастаться большим пространством и множеством технических усовершенствований, которые также оправдывают его начальную цену в 28 600 евро для бензинового двигателя мощностью 74 кВт/100 л.с. Но только в качестве N Line с более мощным бензиновым двигателем и DCT i30 действительно сияет, толкая цену выше 35 000 евро.

Конкуренты

По-прежнему есть несколько компактных универсалов с внутренним сгоранием. Главным соперником i30 остается Golf Variant, который Volkswagen также предлагает через свои технические аналоги, Skoda Octavia или Seat Leon ST. Еще один стандарт - Ford Focus Tourneo. Все они также оснащены мягкими гибридными бензиновыми двигателями. То же самое applies to Stellantis models Peugeot 308 SW и Opel Astra Kombi. По сравнению с этими конкурентами i30 довольно доступен.

В заключение

Hyundai i30 демонстрирует свой возраст, хотя последний модель-обновление не может полностью скрыть его. Но это не нужно, потому что с его качествами, большим багажником, современным техническим оборудованием и разумным соотношением цены и качества он остается привлекательным вариантом в сегменте компактных автомобилей.

Компактный фургон с пятью дверьми* Длина: 4,59 метра, ширина: 1,8 метра, высота: 1,48 метра, колесная база: 2,65 метра, объем багажника: 602 - 1650 литров* Турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с четырьмя цилиндрами; 103 кВт/140 л.с., Максимальный крутящий момент: 253 Нм при 1500-3500 об/мин, передний привод, семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением* 0-100 км/ч: 9,9 с, Максимальная скорость: 197 км/ч* Расход топлива (WLTP) в смешанном цикле: 5,7 - 6,4 л/100 км, Выбросы CO2: 129-145 г/км, Стандарт выбросов: Euro 6d* Цена: Начиная с 31 990 евро

Обновленный i30 с обновленной компактной версией фургона по-прежнему предлагает привлекательный вариант на рынке автомобилей, демонстрируя улучшенную экономию топлива и максимальную скорость 197 км/ч. В конкурентной среде компактных универсалов разумная цена и современные технические функции i30 делают его привлекательным вариантом среди автомобилей, таких как Golf Variant, Focus Tourneo и Peugeot 308 SW.

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