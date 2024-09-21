Hyundai i20: компактный автомобиль с большим багажником

Маленькие и бюджетные автомобили, в том числе Hyundai i20, часто встречаются на рынке подержанных автомобилей. Кроме популярных моделей, вторая генерация i20 от Hyundai, доступная с 2014 по 2020 год, может быть интересным вариантом для покупателей, которые следят за бюджетом. Визуально и технически она конкурирует с автомобилями, такими как Volkswagen Polo, но ее результаты в испытаниях TÜV заслуживают внимания.

Качество

Сосредоточившись на доступности, потенциальные покупатели должны убедиться, что выбранный ими автомобиль хорошо проходит основные испытания TÜV (HU). Вторая генерация i20 заслуживает похвалы, набрав высокие баллы в категориях, связанных с шасси, тормозными компонентами и системами выхлопа. Однако есть проблемы в светотехнической проверке, в частности, с фарами ближнего света, указателями поворота и задними фонарями. Кроме того, следует обратить внимание на функциональность тормозов и утечку масла в более молодых моделях.

Дизайн и интерьер

Изначально доступный как пятиместный, i20 представил трехместную версию в 2015 году и кроссоверный стиль под названием "Актив". Он предлагает впечатляющее пространство, учитывая свою внешнюю длину. Объем багажника пятиместной версии колеблется от 326 до 1042 литров. Конструкция и выбор материалов этой модели заслуживают внимания.

В 2018 году Hyundai обновил i20, включив в него модифицированную радиаторную решетку и задний дизайн, а также яркие акценты в интерьере.

Двигатель и привод

Базовым двигателем был 1,2-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель, развивающий 55 кВт/75 л.с. или 62 кВт/82 л.с. Четырехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 1,4 литра развивал 74 кВт/100 л.с., а шестиступенчатая механическая коробка передач заменила пятиступенчатую для этого двигателя. В качестве альтернативы для 1,4-литрового двигателя была доступна четырехступенчатая автоматическая коробка передач. Потребление атмосферных двигателей варьировалось от 4,7 до 6,4 литра. После рестайлинга в линейку бензиновых двигателей был добавлен 1,0-литровый трехцилиндровый турбированный двигатель с выходной мощностью 100 л.с. и 88 кВт/120 л.с. Среднее потребление составляло от 4,3 до 5,2 литра. Также были доступны семиступенчатые роботизированные коробки передач.

До 2018 года также были доступны дизельные двигатели: 1,1-литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 75 л.с. и 1,4-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 66 кВт/90 л.с., потребляющие в среднем от 3,2 до 4 литра.

Особенности и безопасность

Базовая модель "i20" не имела кондиционера и радио, чтобы сохранить начальную цену ниже €12 000. Для большего комфорта и стильных элементов, таких как литые диски, покупателям следует искать модели "Тренд" или "Стайл". Бюджетно ориентированные покупатели могли собрать некоторые функции в пакеты, в том числе системы помощи. После рестайлинга в 2018 году новый пакет безопасности предлагал дополнительные функции, такие как ассистент экстренного торможения, предупреждение о выезде из полосы движения и постоянный основной свет.

Вывод

Вторая генерация i20 показывает приемлемые результаты в испытаниях TÜV, позволяя покупателям приобрести модель без дефектов с действующим HU-стикером. Эта модель предлагает достаточно места и впечатляет своей конструкцией и качеством материалов. В настоящее время на mobile.de около 1200 подержанных i20 второй генерации предлагаются к продаже, начиная примерно с €4500.

Несмотря на приемлемые результаты Hyundai i20 в некоторых испытаниях TÜV, важно обратить внимание на проблемы со светом, такие как фары ближнего света, указатели поворота и задние фонари. При рассмотрении Hyundai моделей на рынке подержанных автомобилей покупатели не должны упускать из виду вторую генерацию i20, которая ценится за свою бюджетную дружественность и конкурентоспособный дизайн.

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