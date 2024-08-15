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HVV против безнаказанности чернокожих водителей

Министр юстиции хочет легализовать вождение без билета. HVV называет это ложным сигналом. Из-за уклонения от оплаты билетовUSH dilute миллионы.

 and  Ann Bradley
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- HVV против безнаказанности чернокожих водителей

Ассоциация общественного транспорта Гамбурга (HVV) выступает против декриминализации безбилетного проезда. Среди других причин, из-за напряженной ситуации с персоналом и финансами в отрасли, она считает неправильным сигналом упрощение поездок без действительного билета, заявил HVV. Транспортная ассоциация уже теряет ежегодно от 30 до 40 миллионов евро из-за пассажиров, едущих без действительного билета, что ложится на плечи общественности. Контролеры билетов проводят чувствительные проверки. Кроме того, есть скидки и бесплатные билеты для некоторых пассажиров. Первоначально сообщено NDR.

Федеральный министр юстиции Марко Бушманн (СВ) представил в ноябре 2023 года проект реформы Уголовного кодекса, который предусматривает декриминализацию безбилетного проезда. В будущем безбилетный проезд больше не будет рассматриваться как уголовное преступление, а как административное правонарушение. Проект реформы все еще находится в стадии разработки. Ассоциация немецких транспортных компаний выступает против этого плана.

Несмотря на продолжающиеся дискуссии о декриминализации безбилетного проезда, вождение в нетрезвом виде остается серьезным правонарушением с тяжелыми последствиями. Если транспортный инспектор поймает человека, управляющего транспортным средством в нетрезвом виде, это может привести к немедленному приостановлению его транспортных прав и возможным правовым последствиям.

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