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HSV временно перевел защитника Рамоса в Португалию.

Коллектив HSV сокращает свой формат. Один защитник возвращается на родину.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- HSV временно перевел защитника Рамоса в Португалию.

Хамбург временно перевел Гуильherme Ramos в его родную Португалию до конца этого сезона. 27-летний центральный защитник теперь будет играть за CD Santa Clara, команду высшего дивизиона Португалии.

Рamos присоединился к Хамбургу из Arminia Bielefeld в прошлом году и сыграл 26 матчей со второй футбольной командой. К сожалению, в этом сезоне он сыграл всего один короткий матч. Возможность этого трансфера появилась из-за более длительного окна трансферов в Португалии по сравнению с Германией.

Трансфер Гуильherme Ramos в Португалию с CD Santa Clara дает ему возможность сыграть больше матчей, так как его появления с Hamburg SV в этом сезоне были ограничены. Расширение окна трансферов в Португалии позволило совершить этот переход, что оказалось выгодным для обоих, Ramos и Hamburg SV.

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