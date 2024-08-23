- HSV временно перевел Немета в команду Пруссии.

Андраш Немет, венгерский футболист, переходит из «Гамбурга» в «Преussen Мюнстер» во Второй Бундеслиге. В 21 год он присоединится к недавно promuченной команде на правах аренды до конца сезона, как подтвердили оба клуба. Немет присоединился к HSV в январе 2023 года и имеет контракт там до 2026 года. С 39 appearances во Второй Бундеслиге, он является четырехкратным международным футболистом Венгрии.

Директор профессионального футбола HSV Клаус Коста сказал: «Мы все еще верим в таланты Андраша и надеемся, что он получит необходимое игровое время в Мюнстере для своего дальнейшего роста». Sporting Director Мюнстера Оле Киттнер похвалил: «Андраш - игрок, который сразу же укрепит нашу команду своими навыками и игрой». Возможно, центральный форвард снова встретится со своими бывшими товарищами по команде: у «Преussen Мюнстер» запланирован матч Второй Бундеслиги против HSV 31 августа.

Андраш Немет из Венгрии будет играть за «Преussen Мюнстер» в Германии, как подтвердили оба клуба. Матч между «Преussen Мюнстер» и HSV, в котором примет участие Немет, запланирован на 31 августа во Второй Бундеслиге.

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