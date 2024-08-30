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Федеральные земли ГерманииНовостиФранция

HSV представили двух новых членов команды.

Перед окончанием периода трансферов, ХФКHamburger SVреагировал на длительную дисквалификацию Марии Вушковича из-за нарушения антидопинговых правил. Заменит его игрок из Франции. Кроме того, они получили свежее атакующее дарование.

 and  Elizabeth Wells
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Свежая защитная дополнение для HSV: Люкас Пэррин, француз, переходит из Racing Strasbourg
Свежая защитная дополнение для HSV: Люкас Пэррин, француз, переходит из Racing Strasbourg

- HSV представили двух новых членов команды.

Команда по футболу из Гамбурга нашла замену Марио Вусковичу, которого отстранили из-за применения запрещенных веществ. Второсортный клуб подписал контракт с французским центральным защитником Люкасом Перреном из Racing Strasbourg на неопределенный срок. 25-летний игрок согласился на предложенные условия.

До закрытия трансферного окна Гамбург также приобрел нападающего Эмира Сахити из Hajduk Split. 25-летний косовар, выступавший ранее за Вусковича в лучшей команде Хорватии, присоединился к команде.

Недавно, в прошлый вторник, Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации защитника Гамбурга до 2026 года из-за допинга, что повлияло на последние ходы команды на трансферном рынке.

После подписания контракта с Люкасом спортивный директор Гамбурга Штефан Кунц прокомментировал: "Мы существенно укрепили нашу центральную линию обороны с приходом Люкаса. Укрепление обороны было одной из наших главных целей в этом летнем трансферном окне, учитывая события, связанные с Марио Вусковичем".

Несмотря на отстранение одного из своих ключевых защитников из-за обвинений в допинге во Франции, Гамбург укрепил свою оборону, подписав контракт с французским центральным защитником Люкасом Перреном. Его приход из Racing Strasbourg восполнил vacío, оставленный отстраненным Марио Вусковичем.

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