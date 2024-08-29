- HSV намерена продолжать поддерживать Вусковича.

После шокирующей новости о приостановке футболиста Марио Вусковича до 2026 года из-за допинга, Hamburger SV поддерживает своего игрока. Спортивный директор Стефан Кунц заявил в интервью клуба: "Мы не бросим Марио". Тренер Штефан Баумгарт выразил ту же точку зрения: "Прежде всего, это о молодом человеке". Перед матчем против Preußen Münster в субботу (13:00 CET/Sky) Баумгарт четко дал понять: "Конечно, это повлияет на всех, в этом нет сомнений".

Тренер казался растерянным после объявления решения апелляционного суда CAS во вторник. "Мне трудно подготовиться к этому и решить, что сказать", - признался Баумгарт.

СМИ: Клуб может расторгнуть контракт

Клуб, кажется, находится в замешательстве. В отчете "Hamburger Abendblatt" сообщалось, что HSV может расторгнуть контракт с Вусковичем. Клуб также рассматривает возможность подать в суд на Вусковича.

Финансовый директор Эрик Хувер поделился своими мыслями в интервью: "Мы не можем принимать поспешных решений в такой сложной ситуации". Хувер добавил: "Мы должны принять тот факт, что апелляция Марио в CAS провалилась, и шансы на дальнейшие судебные разбирательства малы".

Вускович использовал свои социальные сети, чтобы заявить о своей невиновности после вынесения приговора. "Ничего не сделал и не сдамся, пока не докажу свою невиновность", - написал он в Instagram.

Клуб в настоящее время ищет способы преодолеть последствия приостановки Вусковича, поскольку Комиссия готовится принять акты применения правил Регламента в отношении нарушений антидопингового законодательства. Несмотря на сложные обстоятельства, Хувер подчеркнул важность принятия обоснованных решений.

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