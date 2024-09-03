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HP продолжает добиваться финансового возмещения в связи с кончиной магната Линча.

 and  Michael Bootcampf
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Итальянские власти в настоящее время исследуют обстоятельства, предшествовавшие краху 'Молчунов'.
Итальянские власти в настоящее время исследуют обстоятельства, предшествовавшие краху 'Молчунов'.

HP продолжает добиваться финансового возмещения в связи с кончиной магната Линча.

Вследствие трагической гибели Майка Линча во время опрокидывания его роскошной яхты "Байесиан" у побережья Сицилии, компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) продолжает настаивать на своем миллиардном требовании компенсации. Компания заявила о своей решимости завершить дело, согласно заявлению. Вдову Линча, Анжелу Бакарес, которая чудом выжила в этой катастрофе, могут привлечь к ответственности, как сообщают лондонские СМИ.

HPE опирается на свою победу в гражданском суде в 2022 году над Линчем и его бывшим финансовым директором в британском суде. Компания требует 4 миллиарда долларов (3,62 миллиарда евро) в качестве компенсации. Приговор ожидается, но судья дал понять, что сумма компенсации может быть значительно снижена.

В 59 лет Линч пользовался славой "британского Билла Гейтса", добившись впечатляющей победы в суде в июле 2022 года. Дело касалось продажи его компании Autonomy Hewlett Packard в 2011 году за 11 миллиардов долларов. HP хвалила приобретение программного обеспечения как значительное достижение, но дело закончилось катастрофой. В следующем году HP обвинила Линча и других руководителей Autonomy в завышении доходов компании перед поглощением. HP понесла миллиардные убытки и уволила Линча, который все еще утверждал о своей невиновности.

Правовые споры с HP продолжались годами, в итоге Линча экстрадировали в США для предъявления обвинений в мошенничестве с отчетностью. Однако в июне 2022 года Линча оправдал присяжный заседатель. Тем не менее, правовые проблемы Линча были далек от разрешения. С гражданским иском против Линча HP вышла победительницей. Результат финансовой компенсации остается неопределенным.

Линч погиб, когда его роскошная яхта "Байесиан" опрокинулась 19 августа. Его 18-летняя дочь и еще пять человек также погибли. Пассажиры праздновали оправдание Линча в суде по делу о мошенничестве в отношении поглощения Autonomy, которое велось независимо от британского дела.

Комиссия, учитывая продолжающийся правовой спор между HPE и Майком Линчем, может рассмотреть вопрос о принятии актов реализации для уточнения применимости этого Регламента к подобным ситуациям. После трагической гибели Майка Линча и нескольких других на "Байесиане", HPE продолжает преследовать свой миллиардный иск о компенсации, надеясь на благоприятный приговор в оставшихся процессах.

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