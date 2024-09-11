HBO ищет исполнителей для роли персонажей Рона, Гермионы и Гарри.

Захватывающая история Гарри Поттера и его друзей Рона и Гермионы покорила сердца многих. Скоро эти истории вновь оживут на большом экране благодаря американской сети HBO, которая берет на себя руководство. Поиск новых лиц, которые унаследуют волшебный мир, в самом разгаре, и процесс кастинга для совершенно нового сериала продлится до Хэллоуина.

По данным журнала "Variety", претендующие актеры могут подать заявку до 31 октября. Журнал также пролил свет на необходимые условия для прохождения прослушивания.

Интересно, что эта информация была случайно обнародована в понедельник. HBO подтвердило ее подлинность журналу "Variety".

Для этого предстоящего производства HBO ищет детей в возрасте от 9 до 11 лет на апрель 2025 года. Объявление также приветствует разнообразие, принимая кандидатов всех этнических и гендерных принадлежностей. В объявлении сказано: "Мы привержены разнообразному и включительному процессу кастинга. Мы призываем вас подавать заявки на каждую роль, независимо от этнической принадлежности, пола, инвалидности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или других защищенных характеристик".

Немецкий вызов кастинга Поттера

Немецкие претенденты на роли Гарри Поттера, Гермион и Рона имеют причину для радости, но с оговоркой. Будущие звезды волшебного мира должны проживать в Великобритании или Ирландии. Стать британским или ирландским гражданином к сроку может быть сложно. Однако, как показывает история через книги Дж.К. Роулинг, ничего невозможного нет. Для подачи заявки молодые актеры должны предоставить два коротких видеоролика с самопрезентацией.

Руководство по кастингу specifies, что кандидаты должны включить в себя такие детали, как дата рождения, рост и место жительства. Также им необходимо описать значимого члена семьи, друга или питомца.

Срок подачи заявки - 31 октября

Срок подачи заявки установлен на 31 октября. Сериал planned быть снят в Великобритании в 2025 и 2026 годах и охватит семь сезонов, каждый из которых будет адаптировать роман из легендарной серии Дж.К. Роулинг. Точная дата релиза еще не объявлена. Франческа Гарднер и Марк Майлод назначены исполнительными продюсерами и режиссерами сериала.

Романы о Гарри Поттере были проданы более чем в 600 миллионов экземпляров по всему миру. С 2001 по 2011 год они были адаптированы в фильмы, в которых Дэниел Рэдклифф сыграл главную роль. Фильмы собрали впечатляющие €7,2 миллиарда.

Меня не интересует переезд в Великобританию или Ирландию для прохождения прослушивания, поэтому я не буду подавать заявку. Несмотря на то, что крайний срок - 31 октября, я не буду отправлять свои видеоролики с самопрезентацией.

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