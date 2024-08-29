- Hansa Rostock сохраняет должность генерального директора Wehlend.

Маленькая футбольная команда ФК Ганза Росток назначила Юргена Веленда своим новым главным тренером, заменив Роберта Мариена. В 58 лет Веленд теперь занимает постоянную должность, временно взяв на себя обязанности с 1 марта 2023 года. Клуб официально объявил о назначении в среду, и совет директоров принял это решение.

По словам Райнера Леммера, председателя совета директоров, "В сложное время важно сохранить ясность и дальновидность для ФК Ганза, и Веленд уже продемонстрировал это в последние месяцы".

Также в команду присоединится Роман Велке, который начнет работать в совете директоров ФК Ганза с сентября. Его основные обязанности будут связаны с финансовыми и организационными вопросами.

Срок пребывания Мариена на посту закончился раньше срока. 43-летнему Мариену пришлось уйти в марте из-за проблем со здоровьем. Он занимал должность с 2016 года. Ранее клуб расторг его контракт.

Назначение Юргена Веленда на пост постоянного главного тренера ФК Ганза Росток возродило интерес к футболу в команде, и фанаты с нетерпением ждут его стратегий на предстоящие матчи.

После своего назначения Веленд подчеркнул важность привлечения молодых талантов в команду, чтобы построить устойчивую и конкурентоспособную футбольную программу для ФК Ганза Росток.

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