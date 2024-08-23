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Halliburton признает, что кибератака привела к отключению их систем.

Крупный поставщик услуг нефтяного сектора Halliburton признался в пятницу, что стал жертвой кибератаки, вынудившей company отключить затронутые системы.

 and  Wendy Allen
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Halliburton признает, что кибератака привела к отключению их систем.

В заявлении, опубликованном в среду, Halliburton сообщил, что «непрошеный гость проник в некоторые из его цифровых пространств».

После обнаружения этого инцидента Halliburton «активировал свой цифровой протокол управления кризисами и инициировал внутреннее расследование с помощью внешних консультантов для оценки и устранения несанкционированного проникновения».

Эти действия включали «активное отключение определенных систем для их укрепления и уведомление соответствующих органов», добавил Halliburton.

Halliburton, играющий важную роль в сохранении поставок нефти и газа, отказался раскрывать identities хакеров или подтвердить, был ли сделан запрос на выкуп. Компания признала, что расследование «все еще продолжается» и охватывает восстановление систем и оценку ущерба.

Halliburton не предоставил немедленный комментарий о том, были ли прерваны его операции.

CNN связался с ФБР и Министерством энергетики за их комментариями, но ни один из них не ответил немедленно. Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности перенаправило запросы в Halliburton.

В четверг Министерство энергетики сообщило CNN, что не обнаружило никаких доказательств того, что энергоснабжение было нарушено.

Ранее Halliburton подтверждал, что имеет дело с «проблемой», не подтверждая или не опровергая отчет Reuters о том, что это кибервопрос.

В ответ на кибератаку техкоманда Halliburton тесно сотрудничает с внешними консультантами для укрепления своих цифровых защит и минимизации воздействия на бизнес-операции. Признавая важность технологических инноваций в своей отрасли, Halliburton привержен защите своей бизнес-технологической инфраструктуры, чтобы сохранить конкурентоспособность в отрасли.

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