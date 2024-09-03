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Habeck вводит новые стимулы для продвижения электромобилей

 and  Viktoriya Miller
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Правительство намерено завершить свои налоговые стратегии как можно скорее.
Правительство намерено завершить свои налоговые стратегии как можно скорее.

Habeck вводит новые стимулы для продвижения электромобилей

Неожиданное прекращение экологических стимулов привело к снижению продаж электромобилей в Германии. Федеральное правительство, похоже, стремится обратить эту тенденцию вспять и стимулировать продажи. Проблемы у Volkswagen, возможно, также способствовали этому решению.

Министр экономики Роберт Хабек объявил о новых налоговых льготах для электромобилей. "Мы в настоящее время работаем над дополнительными налоговыми льготами для электромобилей в рамках инициативы по росту", - объяснил политик "Зеленых".Sources из Министерства экономики сообщают, что кабинет может обсудить это уже завтра. "Автомобильная промышленность является ключевым компонентом промышленной базы Германии, и мы хотим сохранить ее такой". Крупные автопроизводители и их поставщики создают рабочие места для десятков тысяч людей, стимулируют рост в различных регионах и способствуют инновациям в различных отраслях.

Что касается ситуации у Volkswagen, Хабек заявил, что "бизнес-решения, подобные тем, которые в настоящее время обсуждаются", должны приниматься "в интересах этой ответственности". Он призвал VW принимать решения в тесном сотрудничестве с профсоюзами.

Основной бренд VW объявил о более строгом плане аusterity накануне после встречи руководства и больше не исключал закрытие заводов и увольнения.CEO Оливер Блуме объяснил это сложной ситуацией на европейском авторынке и снижением конкурентоспособности немецких производственных площадок.

"Союз мало понимает перспективы"

Хабек объяснил, что усилия по трансформации автомобильной промышленности "в настоящее время колоссальны". Немецкие автопроизводители должны конкурировать на глобальном уровне. "Ключевой фактор местоположения - это также долгосрочная планируемая безопасность" - например, та, которую обещает требование ЕС, согласно которому только безаicarbon-автомобили могут быть впервые зарегистрированы с 2035 года.

"Те, кто, как Фридрих Мерц и Маркус Сöder, выступают за отказ, теряют доверие и демонстрируют плохое понимание перспектив", - критиковал Хабек, имея в виду лидеров ХДС и ХСС. Тактика колебаний вредна и уже вызвала значительную неопределенность в инвестициях в цепочку поставок. "Только Китай выигрывает от этого, еще больше расширяя свою технологическую разработку".

Федеральное правительство уже много лет продвигает электромобильность. "Мы будем продолжать поддерживать трансформацию мерами tanto со стороны спроса, как и со стороны предложения", - пообещал Хабек.

Регистрации электромобилей резко снизились

Регистрации электромобилей в Германии в течение нескольких месяцев снижаются - в июле было зарегистрировано около 30 100 электромобилей, на треть меньше, чем в предыдущем году. Доля чисто электрических автомобилей thus составила чуть менее 13 процентов.

Одной из причин является прекращение публичного финансирования покупки электромобилей в прошлом году. Коалиция "трафика света" неожиданно и внезапно удалила экологический бонус. Он ранее составлял 4 500 евро для базовой модели автомобиля с чистой розничной ценой 40 000 евро и 3 000 евро для чистой розничной цены от 40 000 евро до 65 000 евро.

Ранее государственные субсидии на покупку климатически чистых электромобилей финансировались из Фонда климата и трансформации (KTF). Однако Федеральный конституционный суд изъял из KTF 60 миллиардов евро. До этого момента было выплачено около 10 миллиардов евро на около 2,1 миллиона электромобилей в рамках экологического бонуса с 2016 года, согласно данным министерства.

Другие причины текущего спада продаж - высокие цены. Политические призывы к сдвигу от запланированного в 2035 году прекращения производства двигателей внутреннего сгорания также вызывают дополнительную неопределенленность у потребителей.

Новый план федерального правительства включает свежие налоговые льготы для электромобилей, направленные на стимулирование их производства и продаж, признавая их важность для промышленной базы и инноваций Германии. Несмотря на сложную ситуацию у Volkswagen, министр экономики Роберт Хабек подчеркнул необходимость принятия обоснованных решений основным брендом в интересах будущей жизнеспособности отрасли.

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